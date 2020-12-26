傳遭投毒 內地遊戲巨頭游族網絡董事長林奇身亡

內地上市遊戲公司「游族網絡（深：002174）」的創辦人兼董事長林奇，昨日（25日）逝世，年僅39歲。事件引起關注的是，有傳林奇疑因公司高層內鬥，被同事投毒，但目前仍未能證實。

網遊上市公司恐怖內鬥 董座被落毒永久壞腦

上海警方23日通報，本月17日某醫院在診療時發現病患林某（男，39歲）疑似中毒。經調查，林某的同事許某（男，39歲）有重大作案嫌疑。許某已被警方刑事拘留。

游族網絡當日亦公告，稱近期接到林奇家屬的通知，指林奇日前因身體不適入院，經治療目前身體狀況穩定並在持續好轉。

該公司微信公眾號則稱，林奇在16日晚返家途中出現急性不適症狀，隨即自行趕赴醫院，正住院恢復治療各項體徵穩定。而據警方通報，本案嫌疑人許某，就職於某個人投資的影視公司。又稱作惡者並未得逞。

盡管警方沒有點名，但內地傳媒懷疑許某，疑是曾被任命為三體宇宙CEO的原游族網絡非獨立董事許垚。三體宇宙是游族網絡子公司。

游族網路於2009年成立，2014年在內地上市，代表作品有《少年三國誌》、《盜墓筆記》、《權力的遊戲 凜冬將至》、《女神聯盟》等。此外，游族網絡握有知名科幻小說《三體》的版權，林奇更是Netflix拍攝《三體》劇集的製作人之一。

許垚被指是《三體》IP項目推進和落地的重要助力，但劇集主創名單不見許垚。林奇排列第一，三體宇宙副總裁趙驥龍排在第二。

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責任編輯：林佩怡

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