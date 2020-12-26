  • 20°C
香港時間 : 20201226日 (六) 14:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

傳遭投毒 內地遊戲巨頭游族網絡董事長林奇身亡

國情動向 13:40 2020/12/26

分享：

內地上市遊戲公司「游族網絡（深：002174）」的創辦人兼董事長林奇，昨日（25日）逝世，年僅39歲。事件引起關注的是，有傳林奇疑因公司高層內鬥，被同事投毒，但目前仍未能證實。

網遊上市公司恐怖內鬥  董座被落毒永久壞腦

上海警方23日通報，本月17日某醫院在診療時發現病患林某（男，39歲）疑似中毒。經調查，林某的同事許某（男，39歲）有重大作案嫌疑。許某已被警方刑事拘留。

游族網絡當日亦公告，稱近期接到林奇家屬的通知，指林奇日前因身體不適入院，經治療目前身體狀況穩定並在持續好轉。

該公司微信公眾號則稱，林奇在16日晚返家途中出現急性不適症狀，隨即自行趕赴醫院，正住院恢復治療各項體徵穩定。而據警方通報，本案嫌疑人許某，就職於某個人投資的影視公司。又稱作惡者並未得逞。

盡管警方沒有點名，但內地傳媒懷疑許某，疑是曾被任命為三體宇宙CEO的原游族網絡非獨立董事許垚。三體宇宙是游族網絡子公司。

游族網路於2009年成立，2014年在內地上市，代表作品有《少年三國誌》、《盜墓筆記》、《權力的遊戲 凜冬將至》、《女神聯盟》等。此外，游族網絡握有知名科幻小說《三體》的版權，林奇更是Netflix拍攝《三體》劇集的製作人之一。

許垚被指是《三體》IP項目推進和落地的重要助力，但劇集主創名單不見許垚。林奇排列第一，三體宇宙副總裁趙驥龍排在第二。

中國科幻《三體》登Neftlix 權力遊戲主創擔旗卻遭吐槽

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

網遊上市公司恐怖內鬥 董座被落毒永久壞腦
2020/12/24
網遊上市公司恐怖內鬥 董座被落毒永久壞腦
經濟 遊戲 Netflix 中國

上一篇文章

【新冠疫情】北京增兩宗本土病例 順義區進入戰時狀態

下一篇文章

【新冠疫情】內地新增8宗本土病例 北京籲民眾留京過年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇
【中美角力】中國將迫美承認「一中政策」 拜登別無選擇