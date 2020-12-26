【新冠疫情】北京增兩宗本土病例 順義區進入戰時狀態

北京再現新冠肺炎疫情，昨日（25日）新增兩宗本土確診病例，另今日消息稱，朝陽、順義相關人員核酸檢測，初步有5人呈陽性，均是確診病例密切接觸者，當地不排除進一步發現病例。至於新增確診個案的順義區，全區立即進入戰時狀態，並計劃檢測80萬人；對病例所在小區、樓宇等實行封閉式管理。

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北京繼連續兩日出現無症狀感染者後，昨新增兩宗新冠肺炎確診病例，患者為兩名女子，其中一人是便利店順義區貨運店員工，該店銷售冷鮮食品。

患者曾拒留院觀察 京5人初步檢測陽性

另一名女患者亦住在順義區，是慧與（中國）有限公司員工，日前出現發燒、咳嗽等症狀求診，曾拒絕留院觀察，之後新冠病毒核酸檢測結果為陽性。

順義區委常委、常務副區長支現偉，今日在新聞發布會上稱，全區立即進入戰時狀態，迅速啟動疫情防控應急預案，開展流調溯源、核酸檢測、社區管控、環境消毒等工作。他稱，順義區對確診病例主要活動、居住區域人員啟動全員核酸檢測，並逐步擴大檢測範圍，計劃檢測80萬人。

疾控官員：不排除進一步發現病例

另外，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火在會上表示，根據疫情防控需要，北京對朝陽區3個街道、順義區12個街道鄉鎮、天竺相關人員開展核酸檢測，應檢盡檢，經初步檢測有5人核酸檢測為陽性，均為上述確診病例密切接觸者。

她又說，市、區疾控機構、醫療機構正複核與診斷，結果待報，不排除進一步發現病例的可能。希望市民積極配合檢測工作，已採樣但未出結果的市民，不可外出，做好自身防護和健康監測，如有異常請報告並及時按要求就醫。

北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任兼發言人徐和建表示，北京市近日出現多點零星散發病例，疫情傳播風險加大。各區、各部門、各單位要堅持常態化精準防控和局部應急處置有機結合，克服僥倖麻痺心理，防鬆勁、補漏洞、強管理，毫不放鬆抓好「外防輸入、內防反彈」工作，按照既定部署嚴格落實元旦、春節期間防控措施。

中小學提前放假？ 市教委將公布方案

至於北京中小學會否提前放假？市委教育工委副書記、市教育委員會發言人李奕稱，教育部門正抓緊研究寒假相關工作安排，統籌考慮疫情防控工作要求，調研師生家長需求，綜合各方面考慮後，已形成初步工作方案，確定後將公布。

他並表示，北京高校師生要堅持非必要不出京、不出境、不聚集、不前往中高風險地區。但強調不是要求高校同學不能離京返家，指北京高校陸續進入期末和寒假工作，將按照錯峰原則，組織同學們有序離校。

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責任編輯：林佩怡

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