【中美角力】英智庫提一原因 中國將提早超美成全球最大經濟體

英國智庫經濟和商業研究中心（CEBR）周六（26日）發表年度報告，指中國2028年將超越美國，成為全球最大的經濟體，較之前預估提早5年，原因是新冠疫情令中美復甦情況形成明顯反差。

此前，日本經濟研究中心亦預測，中國到2028年將在名義國內生産總值（GDP）上超越美國。由於擺脫新冠疫情的復甦速度差異，令中國提早實現超前。在去年調查時，預測在2035年之前中國不可能超過美國的GDP。

日本機構：中國率先復甦 GDP最快2028年超越美國

報告指出，一段時間以來，全球經濟最重要主題是美國與中國之間的經濟和軟實力較勁，而新冠病毒大流行及相應的經濟影響，令這場競爭形勢開始變得對中國有利。

報告提到，中國初期以嚴格封鎖措施有效管控疫情，但西方長期增長卻遭受打擊，這意味中國的相對經濟表現已經提升。

根據報告預計，中國2021-25年的年均經濟增長率將達到5.7%，2026-30年料年均增長4.5%。此外，報告估算，中國最快可能在2023年成為高收入經濟體。而美國經濟可能在2021年強勁反彈，但2022-2024年的年均增長率或放緩至1.9%，之後進一步放緩至1.6%。

中國國家主席習近平上個月表示，中國經濟總量、人均收入到2035年「完全有可能」實現翻番。

習近平：到2035年經濟總量或人均收入翻一番 完全有可能

【十四五規劃】習如何闡述中央的十四五及2035建議？全文發佈

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁