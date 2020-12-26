  • 19°C
香港時間 : 20201226日 (六) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王文濤任商務部長 陳小江成66年來首名漢族國家民委主任

國情動向 17:28 2020/12/26

分享：

內地官場人事變動。據新華社報道，十三屆全國人大常委會會議周六（26日）表決，決定任命陳小江為國家民族事務委員會主任，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長。其中，陳小江是66年來首名漢族的國家民委主任，備受關注。

左起：王文濤、陳小江、唐仁健。

資料顯示，1954年來，國家民委主任都有少族人士擔任，包括蒙古族、回族、維吾爾族以及朝鮮族。分析認為，由漢人接掌民委，或預示民族政策將有調整，包括淡化民族差異、加強國家認同等。

58歲的陳小江，出身水利系統，2015年調任中央紀委宣傳部部長，晉升副部級官員，翌年空降遼寧出任省紀委書記，處理「遼寧賄選案」。2017年，陳小江回京出任中央紀委副書記、監察部副部長，2018年獲任命為國家監察委員會副主任。

被稱為「反腐大將」的陳小江，本月稍早已獲公布出任國家民族事務委員會黨組書記，接替巴特爾。

另外，原為黑龍江省長的王文濤出任商務部長，接替年屆退休年齡的鍾山。本月初，王已出任商務部黨組書記。至本月24日，王文濤已辭去黑龍江省長職務。

曾為劉鶴副手 唐仁健任農業農村部長

至於58歲的唐仁健，獲任命為農業農村部部長，接替已滿退休年齡的韓長賦。

唐仁健農業系統歷練完整，早年在農業部工作，1998年9月起轉赴當時的中央財經領導小組辦公室工作，歷任農村組助理巡視員、巡視員、組長。2006年3月出任中央財經領導小組辦公室副主任，隔年兼任中央農村工作領導小組辦公室副主任；2013年再兼任國務院扶貧開發領導小組副組長。

2014年，唐仁健空降廣西，歷任自治區黨委常委、自治區政府副主席、黨組副書記等；2016年回京出任中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任，同時再次擔任中央財經領導小組辦公室副主任，任劉鶴副手。一年後到了甘肅，歷任副書記、省長。

本月初，唐仁健出任中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任，農業農村部黨組書記。隨後甘肅省人大常委會接受唐仁健辭去省長職務。

黑龍江省長 王文濤調任商務部

劉鶴副手唐仁健 任甘肅代省長

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

劉鶴副手唐仁健 任甘肅代省長
2017/04/11
劉鶴副手唐仁健 任甘肅代省長
黑龍江省長 王文濤調任商務部
2020/12/03
黑龍江省長 王文濤調任商務部
「習家軍」王文濤任濟南書記 仕途被看好
2015/03/23
「習家軍」王文濤任濟南書記 仕途被看好
政治 經濟 劉鶴 人大常委 中華人民共和國商務部 中國 甘肅 黑龍江省

下一篇文章

【2021年全國兩會】全國人大會議 明年3月5日北京召開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半
中美暗戰新冠疫苗 選錯戰場就輸了一半
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
【聖誕節2020】內地綜藝節目《明星大偵探》 聖誕裝飾被模糊遮蔽（有片）
【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中歐協議受阻內幕曝光 拜登抗中國第一槍
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業
中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業