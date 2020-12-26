王文濤任商務部長 陳小江成66年來首名漢族國家民委主任

內地官場人事變動。據新華社報道，十三屆全國人大常委會會議周六（26日）表決，決定任命陳小江為國家民族事務委員會主任，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長。其中，陳小江是66年來首名漢族的國家民委主任，備受關注。

▲ 左起：王文濤、陳小江、唐仁健。

資料顯示，1954年來，國家民委主任都有少族人士擔任，包括蒙古族、回族、維吾爾族以及朝鮮族。分析認為，由漢人接掌民委，或預示民族政策將有調整，包括淡化民族差異、加強國家認同等。

58歲的陳小江，出身水利系統，2015年調任中央紀委宣傳部部長，晉升副部級官員，翌年空降遼寧出任省紀委書記，處理「遼寧賄選案」。2017年，陳小江回京出任中央紀委副書記、監察部副部長，2018年獲任命為國家監察委員會副主任。

被稱為「反腐大將」的陳小江，本月稍早已獲公布出任國家民族事務委員會黨組書記，接替巴特爾。

另外，原為黑龍江省長的王文濤出任商務部長，接替年屆退休年齡的鍾山。本月初，王已出任商務部黨組書記。至本月24日，王文濤已辭去黑龍江省長職務。

曾為劉鶴副手 唐仁健任農業農村部長

至於58歲的唐仁健，獲任命為農業農村部部長，接替已滿退休年齡的韓長賦。

唐仁健農業系統歷練完整，早年在農業部工作，1998年9月起轉赴當時的中央財經領導小組辦公室工作，歷任農村組助理巡視員、巡視員、組長。2006年3月出任中央財經領導小組辦公室副主任，隔年兼任中央農村工作領導小組辦公室副主任；2013年再兼任國務院扶貧開發領導小組副組長。

2014年，唐仁健空降廣西，歷任自治區黨委常委、自治區政府副主席、黨組副書記等；2016年回京出任中央農村工作領導小組副組長兼辦公室主任，同時再次擔任中央財經領導小組辦公室副主任，任劉鶴副手。一年後到了甘肅，歷任副書記、省長。

本月初，唐仁健出任中央農村工作領導小組成員兼辦公室主任，農業農村部黨組書記。隨後甘肅省人大常委會接受唐仁健辭去省長職務。

黑龍江省長 王文濤調任商務部

劉鶴副手唐仁健 任甘肅代省長

責任編輯：林佩怡

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