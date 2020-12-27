中央約談螞蟻內容曝光 「藐視監管」要求5點整改

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李克強：十四五規劃要留有餘地 不盲目鋪攤子
內地反壟斷風暴續刮，中央政府多個部門聯合約談螞蟻集團內容曝光。螞蟻集團被批「法律意識淡漠」、「藐視監管合規要求」、「排斥同業經營者」、「損害消費者權益」等多項。當局對螞蟻集團提出5點整改，要求公司盡快制定整改方案和實施時間表。
中國人民銀行副行長潘功勝周日（27日）回答了傳媒提問，披露了人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，周六（26日）聯合約談螞蟻集團的細節。
潘功勝表示，金融管理部門根據金融法律法規及監管要求，指出了螞蟻集團目前經營中存在的主要問題：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。
潘功勝稱，金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求：
他指，螞蟻集團要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，對標監管要求，盡快制定整改方案和實施時間表；公司同時要加強風險管控，保持業務連續性和企業正常經營，確保對公眾的金融服務質量；金融管理部門將與螞蟻集團保持密切溝通，充分聽取其意見建議。
中央對金融科技監管遵循3原則
對於政府監管金融科技的取向，潘功勝表示，金融管理部門會一如既往鼓勵、支持金融科技企業在服務實體經濟，和遵從審慎監管的前提下守正創新，推動金融科技成為助推國內國際雙循環的重要力量。金融科技企業要堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，樹立嚴格遵守金融監管要求的合規意識、堅決維護公平競爭環境的市場意識、以消費者權益保護為核心的服務意識。
未來監管的政策取向會遵循以下原則：
金融科技及互聯網平台公司是新事物，且快速創新演進，出現很多新特點。金融管理部門將繼續加強國際監管交流與合作，共同推進金融科技創新和金融體系健康發展。
潘功勝補充，螞蟻集團成立以來，在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮了創新作用。作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。
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責任編輯：連兆鋒