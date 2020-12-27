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中央約談螞蟻內容曝光 「藐視監管」要求5點整改

經濟脈搏 15:03 2020/12/27

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中央約談螞蟻內容曝光 「藐視監管」要求5點整改

內地反壟斷風暴續刮，中央政府多個部門聯合約談螞蟻集團內容曝光。螞蟻集團被批「法律意識淡漠」、「藐視監管合規要求」、「排斥同業經營者」、「損害消費者權益」等多項。當局對螞蟻集團提出5點整改，要求公司盡快制定整改方案和實施時間表。

中國人民銀行副行長潘功勝周日（27日）回答了傳媒提問，披露了人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，周六（26日）聯合約談螞蟻集團的細節。

潘功勝表示，金融管理部門根據金融法律法規及監管要求，指出了螞蟻集團目前經營中存在的主要問題：公司治理機制不健全；法律意識淡漠，藐視監管合規要求，存在違規監管套利行為；利用市場優勢地位排斥同業經營者；損害消費者合法權益，引發消費者投訴等。

潘功勝稱，金融管理部門對螞蟻集團提出了重點業務領域的整改要求：

  • 一是回歸支付本源，提升交易透明度，嚴禁不正當競爭。
  • 二是依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，保護個人數據隱私。
  • 三是依法設立金融控股公司，嚴格落實監管要求，確保資本充足、關聯交易合規。
  • 四是完善公司治理，按審慎監管要求嚴格整改違規信貸、保險、理財等金融活動。
  • 五是依法合規開展證券基金業務，強化證券類機構治理，合規開展資產證券化業務。

他指，螞蟻集團要充分認識到整改的嚴肅性和必要性，對標監管要求，盡快制定整改方案和實施時間表；公司同時要加強風險管控，保持業務連續性和企業正常經營，確保對公眾的金融服務質量；金融管理部門將與螞蟻集團保持密切溝通，充分聽取其意見建議。

中央立網售「九不得」 淘寶京東等6電商被請喝茶

中央對金融科技監管遵循3原則

對於政府監管金融科技的取向，潘功勝表示，金融管理部門會一如既往鼓勵、支持金融科技企業在服務實體經濟，和遵從審慎監管的前提下守正創新，推動金融科技成為助推國內國際雙循環的重要力量。金融科技企業要堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，樹立嚴格遵守金融監管要求的合規意識、堅決維護公平競爭環境的市場意識、以消費者權益保護為核心的服務意識。

未來監管的政策取向會遵循以下原則：

  • 一是堅決打破壟斷，糾正、查處不正當競爭行為，維護公平競爭市場秩序。
  • 二是堅持所有金融活動必須依法依規納入監管，堅持金融業務必須持牌經營，堅持對各類違法違規行為「零容忍」。
  • 三是堅持「兩個毫不動搖」，依法保護產權，弘揚企業家精神，激發市場主體活力和社會創造力，增強我國金融科技企業在全球的核心競爭力。

金融科技及互聯網平台公司是新事物，且快速創新演進，出現很多新特點。金融管理部門將繼續加強國際監管交流與合作，共同推進金融科技創新和金融體系健康發展。

潘功勝補充，螞蟻集團成立以來，在發展金融科技、提高金融服務效率和普惠性方面發揮了創新作用。作為金融科技和平台經濟領域具有重大影響力的企業，螞蟻集團必須自覺遵守國家法律法規，必須將企業發展融入到國家發展大局中，必須切實承擔企業社會責任。

全國人大將修訂反壟斷法 劍指互聯網巨頭

反壟斷列明年重點任務 中央這樣說金融創新監管

政治局研明年經濟工作 強化反壟斷防資本無序擴張

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責任編輯：連兆鋒

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