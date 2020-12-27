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螞蟻被約談後成立整改組 承諾「兩不加兩不降」

經濟脈搏 17:03 2020/12/27

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螞蟻被約談後成立整改組 承諾「兩不加兩不降」

內地反壟斷風暴，螞蟻集團受中央政府多個金融管理部門聯合約談，當局提出5點整改要求。螞蟻集團表示，公司會在金融管理部門的指導下，成立整改工作組，全面落實約談要求，規范金融業務的經營和發展。

螞蟻集團周日（27日）發表聲明，稱公司在全力保證業務合規的同時，加強業務風險管控，保持業務連續性和服務質量。

聲明指出，螞蟻集團會在整改過程中堅持「兩不加、兩不降」原則：

  • 不增加消費者成本
  • 不增加金融機構等合作夥伴成本
  • 不降低消費者服務體驗
  • 不降低風險防範標準和要求

中央約談螞蟻內容曝光 「藐視監管」要求5點整改

螞蟻集團稱，公司會積極對照和落實監管要求，堅守服務實體經濟和人民群眾的本源，遵循市場化、法治化的原則，健全公司治理、梳理相關業務和機制、提升法律法規意識和水平、擴大開放共贏力度和範圍、加強消費者權益保護，全面提高業務經營的合規水平和社會責任意識。螞蟻集團已立即著手製定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。

公司又感謝金融管理部門對於螞蟻集團的指導和幫助，稱會利用此次契機，夯實企業合規發展的根基，在服務實體經濟和遵從金融監管的前提下，堅持守正創新，堅持服務小微，通過發展金融科技助力提高金融服務效率和普惠性，並不斷提升國際競爭力，為構建雙循環新發展格局貢獻力量。

人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門，周六（26日）約談螞蟻集團，批判公司「藐視監管合規要求」、「排斥同業經營者」、「損害消費者權益」等，並要求公司盡快制定整改方案和實施時間表。

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責任編輯：連兆鋒

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