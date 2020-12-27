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【中國經濟】內地11月工業利潤年增15.5% 煤炭業利潤增速首轉正

經濟脈搏 18:36 2020/12/27

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內地11月工業利潤年增15.5% 煤炭業利潤增速首轉正

內地11月規模以上工業企業實現利潤年增15.5%，達7293.2億元（人民幣，下同），增速在低基數效應減弱下，比10月回落12.7個百分點，但仍保持兩位數較快增長，反映企業生産經營持續穩定恢復。隨著冬天采暖季到來，内地動力煤需求增加、價格上漲，帶動煤炭業利潤加速修復，11月利潤增速年內首轉正。不過，內地11月應收帳款持續上升顯示企業資金鏈緊張，未來或需注重需求側管理。

國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，11月内地煤炭業利潤年增9.1%；首11個月的煤炭業利潤年降24.5%，降幅較1至10月收窄3.2個百分點。而從前11個月累計來看，首11月全國規模以上工業企業實現利潤總額57445億元，年增2.4%，增速比首10月提高1.7個百分點。在41個工業大類行業中，25個行業首11月的利潤按年增加，15個減少，1個持平。

值得注意的是，内地企業應收賬款和產成品存貨仍增加。11月末規模以上工業企業應收賬款年增16.5%，增速較10月末提高0.6個百分點，自5月份來持續兩位數增長並波動上行；產成品存貨年增7.3%，增速比10月末提高0.4個百分點，反映需求端較其供給端疲弱，企業現金流問題值得關注。

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因此，朱虹稱，下一步内地仍需緊扭住供給側結構性改革這條主線，注重需求側管理，持續激發市場活力，充分挖掘市場潛力，形成需求牽引供給、供給創造需求的動態平衡，不斷提升實體經濟質量效益。

路透則引述光大銀行金融市場部分分析師周茂華分析，在國内低基數效應，海内外需求修復性復蘇有望延續，以及大宗商品價格改善繼續利好上游工業部門盈利下，料國内工業企業利潤未來數月按年仍有望保持兩位數增長。不過未來仍需關注復蘇相對滯後；企業資金鏈緊張對經營影響，上游漲價對下游利潤影響，以及匯率波動對工業部門復蘇的拖累等。

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事實上，外界也普遍看好中國經濟反彈持續。《每日經濟新聞》引述瑞銀首席經濟學家汪濤稱，預計明年中國經濟增速將達8.2%，主要動力來自出口和國內消費。

汪濤表示，內需裏消費的補漲尤為突出。在經濟活動和就業收入恢復正常下，消費信心也有望恢復。另外明年出口會繼續比較強，因為全球經濟會出現反彈。她預計，明年中國出口增長或實際增長約8%，以美元計價的名義增速或達10%，而明年下半年内地消費物價（CPI）或反彈至2%以上，但並沒通脹擔憂。

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責任編輯：游昊雲

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