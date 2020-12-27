▲ 【中澳關係】中國拒卸貨 澳洲70煤炭船滯留海上數月

中國澳洲交惡牽連愈來愈廣，來自五湖四海的水手也捲入風波。中國限制澳洲煤炭進口下，據報多達70艘運載澳洲煤炭的貨船滯留海上，部分至今更受阻長達6個月。

《紐約時報》引述商船數據報道，目前估計有70艘船隻被拒在中國卸貨，這些貨船合共運載700萬至1,000萬噸澳洲煤炭。澳洲海事聯盟（Maritime Union of Australia）估計，有1,400名水手因此受影響，滯留海上，而他們的健康狀況正在惡化。

有貨船甚至傳出有船員嘗試自我了斷。貨船Anastasia正滯留在河北曹妃甸港對開，船上領航員Gaurav Singh透露，多數船員滯留以來都不走出自己的房間，一名船員更嘗試自殺。「很可怕，我們都害怕了。」

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除了中澳地緣政治鬥爭，報道稱，這些懸掛第三國旗幟的貨船捲入了跨國公司、外判商與分包商的商業利益角力之中，令情況更複雜。

印度貨船Jag Anand正在河北京唐港外，船上人員雖由船主公司Great Eastern Shipping僱用，但公司表示不能單方面容許貨船未有卸貨下離開，因為該船現正租予美國Cargill公司，而後者又將貨船再外判給另一企業。

與此同時，訂購了Jag Anand上澳洲煤炭的中國企業是唐山百馳商貿公司，賣方為英美資源集團（Anglo American）澳洲業務。合約定下時，Great Eastern Shipping與Cargill表示，唐山百馳對Jag Anand是否可以離港有最終決定權。唐山百馳未有回應紐時的採訪要求。

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Anastasia處境也相似。該船國籍為巴拿馬，持有公司則是內陸國家瑞士企業Mediterranean Shipping，現正租予中國江蘇輪船股份公司，船上澳洲煤炭買方為香港上市、英屬維珍群島註冊易大宗控股公司（E-Commodities Holding）。

中國政府11月曾否認中方阻止這些船隻離開，稱貨船滯留因為貨運代理的商業利益所致。外交部發言人趙立堅稱，中國海關加強對進口煤炭的質量安全檢查和環保項目檢測，以更好地保護中國企業的合法權益和環境安全。

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責任編輯：連兆鋒