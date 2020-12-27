【新冠肺炎】北京再增5本土病例 全市進入應急狀態 春節嚴限出遊

▲ 北京全市進入應急狀態，採取最嚴格的防疫措施

新冠疫情陰霾籠罩北京，該市新增8宗病例，5宗本土個案來自順義區。市政府27日宣布全市進入應急狀態，順義區加強封閉管理。在元旦和春節，北京將限制旅遊，不辦大型文化活動，市民非必要不可離境。同日確診的一名深圳男病人，近期兩度赴京出差，估計途中遭到傳染。中疾控專家向全國發出呼籲，企業活動、私人聚會應控制人數。

北京市政府27日召開新聞發布會公布，截至26日，北京兩周內累計出現9宗本土個案，順義區、朝陽區的3條村已列為中風險地區，全市其他地區劃入低風險地區。市委宣傳部副部長兼新聞辦主任徐和建表示，市內疫情正呈多點零星散發，防控形勢嚴峻，各區、各部門、各單位進入應急狀態。

徐和建指各區將劃定風險地區，對病例所在社區、村等實行封閉管理；嚴格監管私人診所、藥店；對餐飲場所、零售市場、農貿市場、商超等的新入職者進行檢測。另外，要把溯源作為「重中之重」，迅速展開病毒全基因組測序，甄別傳染源头。在即將來臨的元旦和春節，北京嚴格控制聚集性活動，原則上不舉辦廟會、聯歡、大型演出等節日活動，宗教場所採取實名預約、入場檢查等措施，嚴控覲香、祈福活動規模；所有公園、名勝古蹟按限流75%開放。

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旅行社不得接待來自中高風險地區的遊客，出入境遊繼續暫停，以「誰組織、誰管理、誰負責」原則，明確主體責任；外地旅行社勿組團進京。市政府日前已建議，黨政機關幹部帶頭在京過節，鼓勵在京單位彈性休假，引導人員錯峰離返京。

疫情最嚴峻的順義區則已進入戰時狀態，80萬居民須接受檢測。尤其要求封閉區域管理措施要進一步加強，做到居民足不出戶；社區管理全面從嚴從實，最大限度減少人流聚集；確保應檢盡檢、不得遺漏。至於該名深圳男病人，分別在本月7至12日、21至25日赴京出差，26日返深後確診，當局已追蹤57名密切接觸者。

中疾控流行病學首席專家吳尊友呼籲，兩節期間減少聚集，企事業單位活動須控制人數，50人以上應有完整的防控方案；私人聚會則最好控制在10人以下。

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責任編輯：陳建錫