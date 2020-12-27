內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式

內地近年興起抽「盲盒」，這股熱潮更令近期在港上市的「盲盒股」泡泡瑪特 （09992） 股價翻倍。不過，新華社近日刊文，提到盲盒的隨機體驗，讓不少青少年感到新鮮刺激而「入坑」，但上癮和賭博心理滋生畸形消費，部分人每月花費不菲，認為監管部門應進一步規範盲盒經營模式。

新華社的文章指出，盲盒就是在盒子中放置不同樣式的玩偶，消費者憑運氣抽取，有時抽到重覆款式，有時可能抽到心儀款或隱藏款。一個盲盒售價介乎49元至79元（人民幣，下同）不等，也有上百元。不少玩家表示，花幾十元獲取一個小快樂挺值得。

幾十蚊換滿足感 盲盒成圍爐話題

據天貓去年發布的《95後玩家剁手力榜單》顯示，手辦超過潮鞋和電競成為「95後」熱度最高的愛好之一，此前一年在知名電商平台上，大約20萬消費者在盲盒上的花費超過2萬元人民幣。而跟蹤玩具市場動向的頭豹研究院數據顯示，內地盲盒市場市值已逾25億元，2014年至2018年的年均複合增長率達15.6%。

賣「盲盒」賣到上市 泡泡瑪特靠「湯丸戰術」帶來16.8億銷售額

文章認為，盲盒不僅成為一個經濟現象，也反映當下中國年輕人，特別是「95後」的心理和生活狀態。華南師範大學心理學院副教授韋文琦表示，對於學生和上班族，寫一篇論文、做一個項目需要較長時間完成，盲盒的即時性能讓消費者當下就獲滿足，「在物質豐富的時代，比起實用價值，年輕人更注重物品帶給自己的情緒價值」。

此外，文章稱，尤其對面臨社交恐懼症等問題的年輕群體，盲盒不僅給予精神寄託，更帶給認識朋友的機會。韋文琦說，玩家可以交換重覆的盲盒，或者在二手市場買到盲盒，在圈子談論共同興趣和話題，找到歸屬感。

「一入盲盒深似海」 要避免畸形發展

不過，報道提到，「盲盒熱」帶來的上癮和賭博心理也滋生畸形消費，不少盲盒愛好者每月花費不菲，正所謂「一入盲盒深似海，從此錢包是路人」。

專家建議，家長和老師應引導未成年人形成良好消費觀，避免誤入消費圈套。監管部門應進一步規範盲盒經營模式，避免其畸形發展，給社會和青少年成長帶來負面影響。韋文琦說，應當保持正確的消費觀念，可以為快樂買單，但不該為衝動買單。

泡泡瑪特：盲盒篩選IP 重質不重量

泡泡瑪特9992靠「盲盒」在內地淘金

責任編輯：林佩怡

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