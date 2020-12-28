▲ 【反壟斷】巨企象徵國運還是威脅國安？中美皆棘手

居香港零售市場壟斷地位的超級市場，疫情下銷售價格不跌反升，且照樣申請政府保就業援助之餘，一度僅以抽獎活動回饋市民，引起議論。

傳統零售商也如此，科網巨企議價能力更是強得多。

科網巨企正在主導人類社會演變，沒有他們現代人都「活不了」，惟他們長此下去的權力只會比政府有過之而無不及。如何拿捏反壟斷平衡已成各國共同挑戰，而中美近日都把槍口瞄準科企。

內地反壟斷風暴在雙十一前已經刮起，多個部門連月密集出擊。最新行動是國家市場監管總局上周對阿里巴巴實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，金融管理部門周末約談螞蟻集團。

美國科網巨企日子近來也不好過。聯邦政府與多州起訴Google及Facebook，指控兩公司勾結，壟斷網上廣告業；國會調查更點名兩公司以及Apple、Amazon「消滅競爭、扼殺創新」。

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強迫二選一 產業用戶齊受支配

面對科網巨企的市場影響力，反壟斷也需要有各種考量。支持反壟斷的理由有很多，有的顯而易見。一兩家巨企霸盡市場，對手不被趕絕即遭收購，消費者受到宰割也難有辦法。內地近年打車價格倍速上漲，乘客縱不情願，也總無法以出租車來代替滴滴。Facebook收集資料手段廣受詬病，但能夠同時拒用WhatsApp與Instagram（皆為fb子業務）的人恐怕沒有幾個。

壟斷巨企不只會對付同行，還會支配上下游企業，影響整個產業生態。Amazon是零售巨頭，也是大型物流企業，公司被指強迫其平台商戶使用其物流服務。內地電器品牌格蘭仕去年登陸拼多多後，產品一度在淘寶天貓「被消失」。支付寶與微信支付、美團與餓了麼兩對冤家惡鬥，其他商家都被迫二選一。

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歷來最強情報系統 危未來國安

巨企壟斷還會導致一些較不起眼但更重大的隱患，例如動搖社會穩定。如果公共交通系統年年加價，服務質素卻因為缺乏競爭與監督不斷下降，民眾每次出門返歸皆怨聲載道，社會自然難以和諧。內地社區團購今年因為疫情而受到民眾青睞，並吸引巨企資本介入，最終或會導致大批小區基層菜販失業。

反壟斷甚至事關國家安全。現代科網巨企所收集的情報，可謂比政府歷來都要多。用戶搜過甚麼字眼、發過甚麼帖子、買過甚麼物品、吃過甚麼外賣、乘過甚麼交通、到過甚麼地方，大數據一一記錄在案，拼起來就是一個人喜好習慣、性格特徵、生理周期、心理狀況，以至可以用來威逼利誘缺陷弱點的完整紀錄。而未來的國家領導人，正會出自今天在網上暴露自己的年青人群體，政府恐怕不得不管。

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科企壟斷 卻又是國家實力標誌

但另一方面，對反壟斷有保留的理由也不少。科網巨企對促進現代社會發展、便利民眾生活貢獻無可估量。區區20年前Google、iPhone、Netflix、淘寶、微信、美團尚未出現，或至少未有普及的時代，今天回想起來已覺得不可思議，好奇「當時的人是怎樣活的？」

科網巨企更是全球公共產品的重要生產者，是爭取國際地位和話語權、掌握未來世界主動地位的重要角色。某程度上說，有出自本國的科網巨企形成壟斷，是一國國力與國運的標誌。就算像歐洲有點酸溜溜地只能針對外地科企，也無法負擔自家民眾與這些企業完全脫離關係。因此政府對科網巨企雖不能放任不管，也不能一棒子打死。

其實隨住科技發展，美國反壟斷的模式亦有所轉變：美國標準石油與微軟的命運......

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