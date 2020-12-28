【新冠疫苗】科興疫苗延遲運土耳其 因有北京海關確診

土耳其早前向中國科興訂購5,000萬劑新冠肺炎疫苗，原定28日接收當中300萬劑。該國衞生部長科賈（Fahrettin Koca）27日表示，由於北京海關出現一宗確診病例，導致首批疫苗已押後一至兩天抵達。

科賈在Twitter表示，由於北京的疫情警報，加上當地出現一宗與海關有關的確診病例，海關流動性已被暫停，「因為這些原因，我們那些本應在海關完成程序後付運的疫苗，將遲一至兩天運抵」。

土耳其首批科興疫苗原定於本月11日抵達，由於許可證問題導致延遲。該國衞生官員上周四（24日）曾稱，初步資料顯示科興疫苗有效率達91.25%。

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早前有巴西衞生官員則表示，科興生物的新冠疫苗在當地的第三期臨床試驗結果顯示，有效率介乎50%至90%，達到監管部門要求。巴西聖保羅州日前已收到550萬劑中國科興疫苗，還有兩批即將運抵當地，預計一月底開始為民眾接種。

科興疫苗對長者較為合適

香港大學微生物學系講座教授袁國勇則指出，科興疫苗不需在低溫保存，方便私家醫生攜同疫苗上門到院舍為長者接種，而且其副作用不高，對長者較為合適。但該款疫苗保護時間或不長，可能需要兩至三年注射一次。

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責任編輯：游昊雲

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