▲ 中國GDP八年後超美？環時批西方圖謀捧殺

中美角力激烈程度不斷升級，美國候任總統拜登也認為，中國是美國最主要競爭者之際。英國及日本研究機構不約而同預測，中國GDP或於2028年超越美國，躋身全球第一大經濟體。但內地《環球時報》社評認為，要警惕西方的「捧殺」。

所謂「捧殺」即過分地誇獎或吹捧，使被吹捧者驕傲自滿、停滯退步。

英國經濟和商業研究中心周六發布的報告稱，中國經濟總量將在2028年超過美國，該報告認爲新冠疫情及相關影響導致了對中國有利的中美競爭形勢。無獨有偶，日本經濟研究中心本月10日，同樣做出了中國GDP最早將在2028年超過美國的預測。

「中國提前超美？不是啥好事」

但人民日報社旗下《環球時報》題為「中國提前超美？不是啥好事」的社評，為這種預期澆冷水，直指中美GDP對比是否會如英日智庫所預言的那樣演化下去，其實存在很多不確定性。

事實上，滙豐銀行等機構，之前幾年甚至有過「中國GDP在2025年就能超過美國」的預測，後來中國經濟增速放緩，改變了人們的預期。社評因此提醒：

聽到8年後中國GDP就將超過美國的說法，很多中國人的第一反應是對「捧殺」的警惕。

社評猜測，英國經濟和商業研究中心發布這個報告，有向美國和西方世界拉響「中國在加快崛起」警報的意味，以達刺激、鼓動美國及西方社會「行動起來」遏制中國之目的。

英智庫提一原因 中國將提早超美成全球最大經濟體

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《環球時報》在社評中指出，中國GDP早晚會超過美國，這就像印度GDP大約會在10年後超過日本一樣，是個時代趨勢；但預期美方會在整個二十一世紀二十年代，投入很大精力阻撓中國、破壞中國發展，這一切必將導致中國繼續發展的成本不斷增加。

在這種背景下，社評提出中國應注意兩件事：

所以首先，我們不能被西方關於中國GDP「將加速超越美國」的預測忽悠了，切不可順竿爬，以爲中國接下來的經濟增長將很順利，低估下一步經濟領域的風險。 第二，保持戰略上的謙虛謹慎非常重要。美國和西方有批精英很希望推動中美發生有「決戰」意義的戰略對撞，中國要在未來幾十年堅決避免這樣的對撞，拖垮那些人的陰謀和野心。

社評強調，美國的體制決定了，它與其他大國全面對抗的動員難度很高，只要中國不爲其提供那樣做的充足理由，華盛頓就無法單獨關上中美廣泛合作的大門。

吹奉中國崛起 鼓動西方社會加大遏制

《環球時報》又謂，只要中美維持和平的關係，不搞成全面冷戰，中國由於發展潛力大，社會的內耗率低，經濟增長速度勢必在今後很長一段時間裏繼續高於美國，那將是美國極右翼精英們最害怕看到的。社評最後稱：

所以說，讓英國智庫拿著中國2028年就將在經濟總量上超過美國的預測去自己玩吧，無論他們的初衷是什麽。我們要堅決不爲所動，不讓一些無實際意義的攀比把自己搞迷失，我們唯有長期保持勵精圖治精神，把每一年向前的步子都邁得很紮實。

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責任編輯：鄧國強

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