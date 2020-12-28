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外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣

國情動向 12:12 2020/12/28

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外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣

重慶曹家灣地鐵站曾被稱為中國「最荒涼地鐵站」，並遭到外媒嘲諷，這個地鐵站近日再次引起關注。有網民發佈照片，顯示重慶曹家灣地鐵站站口3年前在一片荒野之中，如今周圍已鋪了馬路，並建了多棟高樓，地鐵站還有不少民眾出入。重慶曹家灣地鐵站這例子，可謂凸顯了中國基建超前規劃與西方的不同。

網民Carl Zha日前在Twitter發佈照片，顯示他家鄉重慶地鐵6號線曹家灣站，2017年與2020年的對比。

曹家灣站當年興建時，站口周圍還雜草叢生，甚至沒有道路連接，這現代化車站與荒野一併出現的景象，有人形容有如世界末日之後的情景。外媒也紛紛把曹家灣地鐵站來說明中國「鬼城」現象。曹家灣站外後來一段時間亦只有泥巴路，民眾出行並不方便。

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可是，隨住重慶北碚區蔡家崗鎮新城區發展，地鐵站外已鋪好多條廣闊馬路，並出現多棟大型樓宇。據悉，曹家灣已吸引了中海、龍湖、金科等全國龍頭開發商拿地建房，周邊商場、公園、醫院、學校、公共交通等生活配套設施基本完備。當地房價平均亦升至每平方米1.5萬人民幣，超過重慶九龍坡、大渡口等核心區域。

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對於中國城市超前規劃，不只一名外國網民以美國加州高鐵建設進度緩慢比較。亦有人諷刺西方傳媒稱，當你活在只重視短線利益的國家，實際計劃開始執行起來就會像世界末日一樣。

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責任編輯：連兆鋒

基建 中國 重慶 美國 加利福尼亞 高鐵

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