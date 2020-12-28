【中英關係】駐英大使劉曉明傳將離任 副外長鄭澤光接任

▲ 衛報：駐英大使劉曉明將離任 外交部副部長鄭澤光接任

英國《衛報》12月27日報道，64歲的中國駐英大使劉曉明將離任，外交部副部長鄭澤光會接任其職務。

劉曉明2010年起擔任駐英大使，迄今已任職近10年時間，較大部分大使任期僅4年為長。他曾強烈批評英國決定禁止中國電訊設備製造商華為使用其5G網絡，並多次否認新疆維吾爾族人被強迫勞動，又指責英國政府對香港問題發表不負責任的言論。

而英國保守黨人權委員會成員裴倫德（Luke de Pulford）9月9日更曾發文指中國駐英國大使劉曉明利用官方Twitter賬號讚好不雅影片。中國駐英使館發言人同日表示，劉曉明的賬號遭到網絡惡意。

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鄭澤光1987年進入外交部

57歲的鄭澤光1987年進入外交部，2005年至2008年曾出任駐美國大使館公使，2015年起出任外交部副部長，分管政策規劃、北美大洋洲和拉美地區事務以及翻譯工作。

鄭澤光12月8日曾召見美國駐華使館臨時代辦，就美國因為香港問題，制裁中國全國人大常委會14位副委員長提出嚴正抗議，批評美方干涉中國內政，嚴重破壞中美關係。

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責任編輯：游昊雲

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