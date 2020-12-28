入冬最強寒潮襲內地 局部地區降溫16℃ 或加劇電力緊張

內地迎來入冬以來最強寒潮，今（28日）起中東部大部分地區氣溫將下降約10℃，局部地區降溫幅度可達16℃以上。專家提醒，寒潮可能會加劇南方電力供應緊張，要提前做好防備措施。

中央氣象台今日繼續發布寒潮橙色預警，據報這是2016年11月以來，再次發布最高級別的寒潮預警。

據中央氣象台，強冷空氣將由西向東、北向南影響內地中東部大部地區，帶來大風和強降溫。今日至31日，預計中東部大部分地區氣溫將降10℃左右，西北地區東部、東北地區東南部、華北西部和北部、黃淮南部、江淮、江南、華南中北部等地降溫12-16℃，局部地區降溫可達16℃以上。

雨雪夾擊 「濕冷」更寒

寒流預計明日下午到達廣東北部，當晚到達廣州，翌日到達沿海。其中廣州市區最低氣溫將降至4℃左右。

新華社引述中央氣象台首席預報員孫軍，分析此次寒潮4大特徵，除了影響範圍廣、風大、降溫幅度大，同時會有雨雪來襲。而濕冷的體感更冷，而南方地區氣溫驟降、且空氣濕度較大，公眾可能更感寒冷。

當前南方一些地方電力供應緊張。孫軍提醒，寒潮可能會加劇這一情況，相關地方要提前做好煤電油氣等能源的調配和供應等工作，做好防備措施。

此外，冬季是火災高發季，寒冷天氣電網負荷高，市民要注意用電安全，同時注意取暖設施安全，謹防一氧化碳中毒。

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責任編輯：林佩怡

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