【中澳關係】中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權

▲ 中國正努力擺脫對澳洲鐵礦石的依賴

中國與澳洲關係緊張下，大幅減少購買澳洲的產品，但部分資源仍無可避免地依賴後者，例如鐵礦石。外媒報道，位於中西非的剛果、喀麥隆近日收回澳洲企業對一個超大型鐵礦的開採權，並將部分礦場轉交中國企業。澳洲表明會提出訴訟，估計難以奪回開採權。外媒指出，中國目前在非洲的投資，暫時無法打破澳洲在鐵礦山市場的壟斷地位，但本次事件只是中國佈局的第一步。

澳企實力不濟，中國搶奪開採權

商務部新聞稿指， 澳洲Sundance公司2012年、2014年分別與喀麥隆和剛果簽署開發Mbalam-Nabeba鐵礦協議。Sundance在兩國均設有分公司負責項目實施，其中在喀分公司為Cam Iron SA，喀政府持股10%。根據協議，該公司計劃投資87億美元，用於礦山開發、建設Mbalam-Nabeba的510公里鐵路和在克里比深水港建設一個鐵礦石碼頭。

計劃分兩期開採，一期年開採4000萬噸鐵礦石，開採年限12年。 二期每年生產3500萬噸高品位的赤鐵精礦，開採年限15年。但 Sundance自身實力不濟，先後曾與四川漢龍集團和澳洲AustSino公司合作，均半途而廢。由於遲遲無法啟動開發，兩國政府日益不滿。今年11月30日，剛果宣布取消Sundance的開發權。 12月初，喀工礦部長表示，喀方計劃與5家中國公司（中國冶金、中鐵建、鹽田港、寶武集團、上海青山集團）組成的聯合體合作，在2021年內確定鐵礦開發合作夥伴，變相 放棄與Sundance合作。

Sundance指責喀剛兩國政府沒有遵守相關法律和雙方此前協議，表示如在60天內不滿足其合理要求，將提出國際仲裁。外媒指，澳方計劃向兩國政府索償逾87億美元，但由於中國企業的格局完全超出其所規劃的的合作規模，因此要搶回 開採權 並不容易。

中國在非洲佈局，衝擊澳洲礦石霸權

路透社等外媒分析指，以中國在非洲對鐵礦的投資與開發，還無法取代澳洲鐵礦石在市場的獨佔地位，去年中國進口鐵礦石有超過60%來自澳洲，今年1至10月從澳洲進口鐵礦石比例也達到62%。 為擺脫這種過度依賴的局面，中國多年來積極開拓其他鐵礦來源，中鋼集團、首鋼集團、寶武集團等大型鋼鐵企業還在秘魯、獅子山及賴比瑞亞等地先後設置多個中方直營礦山。

避免受外界溢價影響， 中國最大的鋼鐵生產商 寶武集團亦正在籌謀開建位於非洲幾內亞、目前號稱世界最大的 Simandou 鐵礦。另外，一 個受北京支持的財團，近日在幾內亞贏得140億美元的政府招標，2025年前能在Simandou開採。 隨著中國陸續擴大與非洲鐵礦石企業的合作，可以想像發生在剛果和喀麥隆的事件，恐怕只是個開始而已。中國在非洲的佈局，增加了用以對抗澳洲的籌碼。

Mbalam-Nabeba位於喀剛兩國邊境，其中Mbalam位於喀境內東南部，Nabeba於剛境內。根據2015年勘探報告，該鐵礦蘊藏量預計56.4億噸，以赤鐵礦為主，品位為33.4%，其中8.05億噸為高品位鐵礦，品位為57.3%，屬於世界級大型優質露天鐵礦。其中在喀境內預計有39.2億噸資源，包括2.6億噸高品位鐵礦。

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責任編輯：陳建錫

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