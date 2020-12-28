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【新冠肺炎】中國研製冷鏈病毒消殺設備 滅活率99.99%

社會熱點 12:59 2020/12/28

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國內首個可同於低溫冷鏈新冠病毒消殺的設備

冷凍食品成為新冠病毒的溫床，大連理工大學27日發布國內首個可同於低溫冷鏈新冠病毒消殺的設備，其可以在分子水平上破壞微生物的有機結構，瞬間打破微生物代謝平衡，從而實現高效消毒滅菌。該技術經權威機構驗證，對新冠病毒的滅活率高達99.99%。

該設備由大工與中消天盾等離子科技公司合作研發，大工教授劉東平的團隊牽頭，後者從事等離子體生物學研究20餘年，在疫情開始時，他帶領的團隊就決定將研究20餘年的低溫等離子體高效消殺技術投入到新冠肺炎疫情防控上。

在當前防控冷鏈運輸環節新冠病毒的應用場景中，該技術比照傳統化學消殺或臭氧消殺具有綠色無毒、快速高效、低能耗、無死角消殺的特點，僅需5秒到10秒即可完成單件貨品外包裝或食品表面的全面消殺，從根本上切斷冷鏈疫情的傳播途徑。這也是目前全球唯一進行低溫冷鏈新冠活體病毒消殺實驗檢測，證明完全有效的技術設備，具有原創性、前沿性、唯一性、權威性。

目前，低溫等離子體消殺技術和設備已經做好了快速投產的前期準備，預計生產能力可達每月100台，未來將優先滿足遼寧省及中國各地區，成為阻擊冷鏈新冠傳播的重要手段。

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責任編輯：陳建錫

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