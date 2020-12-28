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中日民間好感度反差 日本新任駐華大使：冀中方好好研究

國情動向 13:24 2020/12/28

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上月就任的日本駐華大使垂秀夫，接受內地傳媒專訪時被問到中日民間好感度出現反差。他回應時提及，根據輿論調查，對日本印象「好」的中國人增多，而對中國印象「不好」的日本人也很多。日本將努力改善中國人的對日情感；而日本人對華情感方面，希望中方能夠好好研究。

垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪，多次提到「穩定的中日關係」。正值日本政府剛換屆，他認為對華政策大方向、大戰略不會改變，認為中日之間「最需要的是建立穩定的關係」，相信這是首相菅義偉的對華政策。

日本新任駐華大使垂秀夫

他說，日中是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常。在堅持正當主張的同時，也要盡可能地開拓合作領域、積極保持互動。「今後在兩國之間建立穩定的、具有建設性的，特別是高層可隨時溝通的關係有著重要的意義。」

很多日本人 對中國印象「不好」

在中日民間交往方面，有民調顯示，中日民間相互好感度出現反差。垂秀夫稱，根據記者提到的輿論調查，對日本印象「好」的中國人增多，而對中國印象「不好」的日本人也很多。

【菅義偉拜相】菅義偉當選日本首相 一文看懂其對中國立場

垂秀夫表示，在過去中國人對日印像極為不佳時期，中方經常要求日本政府採取措施。而日本政府一直努力，例如健全吸引中國遊客制度，開展各種文體和青年交流活動等。他說，國民感情問題有非常脆弱的一面，很多因素都可能成為導火索。今後將繼續努力改善中國人的對日情感。

至於日本人對華情感方面，垂秀夫稱，針對造成這種現狀的原因以及如何扭轉局面，希望中方能好好研究。日方願意同中方一起思索，如有需要提出參考意見；對於中方努力，亦會盡全力去協助。強調搞好外交同行溝通正是外交官的職責。

中日關係重要 冀建立穩定關係

他又提到，在這次的輿論調查中，日中雙方均約7成人回答「日中關係很重要」，他認為日中應該有更多人，逾越認知上的不足和感情上的障礙，謙虛坦誠地客觀看待對方，並開展多領域和多層次的交往。

59歲的垂秀夫長年從事對華工作，能操流利中文。他在受訪時，還引用「百聞不如一見」，希望兩國人民切身了解對方，增進民間情感。

另外，關於探索中日韓FTA（自由貿易協定）簽署，垂秀夫表示，今後將參考RCEP的實施情況展開討論。他又說，在美國新總統上台後，會繼續關注中美關係走勢，期待兩國展開建設性對話。

【RCEP】財政部：中日首達成雙邊關稅減讓安排 歷史性突破

責任編輯：林佩怡

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