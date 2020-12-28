【中美角力】特朗普簽《台灣保證法》 支持軍售常態化

▲ 台軍向美國波音公司購買的阿帕奇直升機

美國總統特朗普27日簽署撥款法案，當中包括《台灣保證法》，呼籲美國政府對台軍售常態化、支持台灣有意義參與國際組織，並檢視國務院對台交往準則。針對該法，中國外交部已表明堅决反對，並敦促美國不得簽署或實施有關法案中損害中國利益的消極條款。

台灣中央社報道，該法目的在《台灣關係法》基礎上進一步深化美台關係，美國國會意見指出，美國政府支持台灣持續針對不對稱戰力、促進台灣增加支出以提供防務戰略的足夠資源、常態化對台軍售，以協助台灣強化自我防衛能力。

在國際參與部分，美國國會意見指出，美國政策為支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及其他適當的國際組織，並支持台灣以會員身分參與聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

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國會意見也建議檢視國務院對台交往準則，要求在法案生效後180天內，國務卿向參眾兩院外交委員會提交報告，包括對國務院指導對台關係文件的檢討結果與對台交往準則更新版本、《台灣旅行法》執行情況等。法案外也撥款300萬美元，支持美台全球合作暨訓練架構（GCTF）各項活動，並以肯定GCTF是推動執法、災難救助、能源合作、網路安全、媒體識讀與良善治理的重要平台。

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中國外交部此前表示，中方 堅決反對美國國會通過包含涉華消極內容的有關法案。 西藏、台灣、香港等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移。中方 敦促美方停止借有關問題插手中國內政，不得簽署或實施有關法案中針對中國、損害中方利益的消極內容和條款，以免進一步損害中美合作和兩國關係大局。

責任編輯：陳建錫

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