▲ 美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通

中美科技戰令全球產業鏈出現變局，全球商業調查研究機構Counterpoint數據反映，台灣芯片（又稱晶片）大廠聯發科在今年第三季首度超越高通（Qualcomm），成為全球最大手機芯片供應商。分析指，特朗普政府封殺華為，使聯發科在兩方面意外受惠，最終令其一舉在手機芯片業務首度跑贏高通。

Counterpoint的研究顯示，聯發科的手機芯片在全球市佔率達到31%，較去年的26%增長5個百份點，而高通則從去年的31%下滑至29%，遭到聯發科反超。今年手機芯片市占率的變動主要歸功於中國、印度等市場對100美元至250美元區間中低階手機的熱烈需求。

受惠美封殺華為 聯發科首度登頂

Counterpoint研究總監戴爾．蓋伊（Dale Gai）提到，聯發科第三季能有如此驚人的表現，主要分為三個原因，

一是拉美與中東、非洲等新興市場大幅成長

二是中低階手機需求暢旺

三是 美國封殺華為，以及獲得三星、小米、榮耀等領先手機品牌訂單

分析指，美國祭出的華為禁令，為聯發科創造了兩層利益。華為在9月15日禁令生效前，便以「有多少買多少」的姿態，大量囤積手機芯片，聯發科因而受惠。與此同時，聯發科芯片也是彌補華為留下的市場空白的最佳選擇，小米採用的聯發科芯片數量，較去年同期成長兩倍以上。

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今年第三季，小米手機出貨量較去年激增46%達到4,620萬部，首度超越蘋果的4,170萬部，成為全球第三大手機品牌，還是中國前5大手機品牌中，唯一出貨量繳出正成長的業者。

儘管今年第三季，全球智能手機市場仍呈現衰退，較去年同期出貨量下滑4%，從3.8億部跌至3.65億支，然而依照IDC的資料，印度市場出貨量卻逆勢繳出17%的驚人成長。三星、小米便是印度市場的前二品牌，兩者市佔率合計達到47%。

5G芯片市場持續增長 成下個主要戰場

不過，高通仍在5G芯片市場中獨佔鰲頭，市佔率達到39%，且依照財報資訊，由於有客戶延遲了旗艦手機的發布，導致5G手機出貨受影響，因此可預期第四季或許有更亮眼的表現。

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目前5G手機約佔整體出貨量的17%，Counterpoint估計這個數字可在第四季達到約33%，因此高通仍有再次登頂的可能性存在；且高通也因為海思半導體受封殺，在高階市場大有斬獲。

隨著5G手機逐漸普及、雲端遊戲等應用浮上枱面，可預期5G芯片將成為供應商接下來的主要戰場。

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責任編輯：鄧國強

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