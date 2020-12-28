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中美撒哈拉爭奪這種資源   重要性不亞於稀土（組圖）

國情動向 16:48 2020/12/28

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中美撒哈拉爭奪這種資源   重要性不亞於稀土（組圖）

中美角力鬥到非洲沙漠。即將卸任美國總統特朗普（Donald Trump）臨去前再出手，日近期不再順應國際潛在共識，直接承認西非大國摩洛哥對西撒哈拉地區主權，BBC分析指，美方此舉背後有經濟原因，瞄準當地豐富的磷礦。

磷是最重要的農業肥料材料之一，關係到糧食安全，摩洛哥、西撒哈拉佔全球已探明儲量約75%，中國也透過一帶一路政策爭取，有專家稱其重要性不遜於稀土。

特朗普突承認摩洛哥對西撒哈拉主權

西撒哈拉地區自1970年代脫離西班牙殖民統治以來，成為西北非各國角力地點，阿爾及利亞支持的武裝力量，擊退茅利塔尼亞，但茅佔區隨即被摩洛哥發動35萬志願移民的綠色進軍行動搶下。

【中美科技戰】美國行錯一步  將稀土霸權拱手讓中國

【中美科技戰】防美科技被中國點死穴 特朗普急令拓稀土

西撒哈拉的西部，目前由摩洛哥實際控制，東部約1/3大荒漠地帶成立了「阿拉伯撒哈拉民主共和國（Sahrawi Arab Democratic Republic）」，但主要大國包括中國、美國、俄羅斯、歐洲所有國家、乃至日本、加拿大、澳洲均未承認該國地位。

但同時，也只有67國認同摩洛哥對該地的主權主張。特朗普12月中旬承認摩洛哥對西撒哈拉地區的主權主張，原因有二：

其一：政治目的是為促成摩洛哥成為第4個承認以色列的阿拉伯國家。
其二：經濟理由則是攸關糧食安全的磷。

全球大宗貨品市場，高品質磷礦石去年已有接近50%漲幅，今年升勢也因糧食可能漲價消息沒有停歇。

據了解，大約80%磷礦開採後會用來生產肥料，又由於磷礦無法再生特性，其開發和利用被認為直接關乎世界糧食安全與人類生存。此外，醫藥、火柴、染料、製糖、紡織、玻璃、陶瓷、國防等產業友都會用到磷。

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  • 成千上萬的撒哈拉難民逃往阿爾及利亞西部。 成千上萬的撒哈拉難民逃往阿爾及利亞西部。
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中美科技戰美國竟然0：2？美媒：稀土重大戰略失敗

【中美科技戰】美國澳洲就算聯手拓稀土  也難破中國壟斷

據美國地質調查局2017年研究，磷礦在農業中角色無可替代，全球可商業開採磷礦總量約671億公噸，摩洛哥與西撒哈拉就有約500億噸且品質較佳，第2大產地中國僅有40億噸且多數品質偏低。

磷是化肥生產必須原材料  維繫糧食安全

中國是最大磷肥生產和出口國，但10年前就有專家預測若無限制開採，本國磷資源20年會耗盡，因此重要性不亞於稀土，限制國內開採後自然將目光轉向西撒哈拉。

世界磷儲量第3的美國，一直是西撒哈拉地區磷礦最大進口國。中美在西撒哈拉的磷礦角力，激烈之勢不言而喻。

中國在西撒哈拉問題上緊跟聯合國立場，既不承認阿拉伯撒哈拉民主共和國，同時一直積極參與當地維和任務，執行停火協定。只是中方尚未明確對摩洛哥領土主張表態。目前摩洛哥佔領地區是主要磷礦產區，阿拉伯撒哈拉民主共和國控制區域，主要是貧瘠的沙漠。

【中美科技戰】美國科技戰死穴：沒中國稀土 造不出電動車

【中美科技戰】憂出口管制等 中國稀土價格飆升

西撒哈拉位置。

責任編輯：鄧國強

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