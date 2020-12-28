元旦國內機票價大減兩成 這些線路最熱門

▲ 貴陽和昆明是元旦的熱門去處

還有4天就是元旦，內地網上旅行社「同程旅遊」今日（28日）發布《2021年元旦旅行消費趨勢報告》指，今年元旦假期的國內機票價格，平均較去降低15%至20%，最熱門的航線分別是「寧波-貴陽」、「呼和浩特-通遼」、「上海-昆明」、「杭州-昆明」，以及「深圳-昆明」。但受疫情影響，民眾出行決策變得更謹慎，愈來愈多人出發前才訂票，以免行程有阻滯時需要更改或退票。

報告指，元旦假期前後國內機票平均票價在430至450元人民幣，不含機建燃油費，寧波、呼和浩特、貴陽等非一線城市熱度增長迅速，而「賞冰雪」和「追暖陽」則成為最受歡迎的兩大旅行主題，「滑雪」、「冰雪」等關鍵詞搜索熱度大幅上漲，黑龍江雪鄉、吉林長白山、吉林霧凇島、雲南梅里雪山、內蒙古阿爾山、黑龍江漠河北極村、新疆喀納斯、成都西嶺雪山等地，均廣受歡迎。

也有遊客在元旦選擇追逐暖陽，冬季氣溫常年維持在5℃至30℃的海南、廣東、雲南等都是傳統的熱門旅遊目的地，衡陽、廣州、北海、珠海等地陽光充沛、舒適愜意，也受到遊客追捧。酒店預訂方面以廣州的成績最好，北京、西安、長沙、南昌都十分火熱。

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在火車票方面，出行高峰將從12月30日開始，廣州、長沙、哈爾濱等地熱度不減；在汽車票方面，出行目的地集中在西安、成都、廣州、臨沂、宜昌、泰安、寶雞等地。

旅遊帶動內需，中央要求各地開發新線路

文化和旅遊部近日發出《關於做好2021年元旦春節文化和旅遊假日市場工作的通知》指，堅持擴大內需戰略基點，形成強大國內市場。各地文旅部門要開發一批適應遊客需求的旅遊線路、目的地及具有地域和民族特色的創意商品，組織開展「文化迎春、藝術為民」「非遺過大年」等服務基層活動，推廣優秀民間文化藝術。景區、酒店、交通等按照「能約盡約」的原則，推進旅遊景區預約常態化。

同時，旅行社和在線旅遊企業應對旅遊產品、旅遊線路進行安全評估，景區制定和實施遊客流量管控方案，旅遊飯店嚴格把控食品來源，強化食品安全工作。此外，會同有關部門加強索道、纜車等設備及消防設施的安全檢查，達不到要求的堅決停止運營。

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責任編輯：陳建錫

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