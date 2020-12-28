【寒潮來襲】北京發「升溫令」 發改委：按形勢適當增加煤炭進口

內地入冬最強寒潮來襲，外界關注供電供暖是否足夠。國家發改委表示，近日將出現持續低溫天氣，預計全國用電需求還要攀升，提出4招保障電力供應，要求各地有序用電預案不能涉及民生領域和居民，又會根據形勢適當增加煤炭進口。在北京，據報市城管委供熱辦已下發「升溫令」，要求保障寒流期間「氣溫下降，室溫不降」。

《新京報》報道，北京將出現持續低溫天氣，明（29日）起平原地區最低氣溫或低於零下10℃。北京市城管委供熱辦近日下發採暖季供熱預警通知，要求各區供熱管理部門和供熱單位做好應對準備，提前升溫運行供熱設備，確保寒流期間氣溫下降，室溫不降。

入冬最強寒潮襲內地 局部地區降溫16℃ 或加劇電力緊張

增加現貨LNG資源採購 組織「南氣北上」

國家發改委官網，今日發布運行調節局主要負責人就冬季能源保供工作答記者問。負責人稱，新一輪寒冷天氣到來，部分區域、部分時段或保供壓力加大，但總體上平衡，民生用氣是有保障，能夠保證人民群眾溫暖過冬。

該負責人表示，將增加資源供應，全力增加現貨LNG資源採購；重點保障北方地區取暖用氣需要；充分發揮儲氣調峰作用；將管存提高到高位水平；組織增加「南氣北上」；保障LNG船舶及時靠港接卸；做好保供穩價工作；組織做好精準有序的「壓非保民」預案；及時協調解決影響供暖供氣的個案問題。

對於南方早前出現限電情況，發改委稱目前湖南限電基本恢復，江西12月19日起未再限電，浙江糾正個別地方做法，全國電力供需形勢趨於平穩。但近日又將出現持續低溫天氣，預計全國用電需求還要攀升。

適當增加煤炭進口

負責人說，為做好應對，當局將會同有關方面全力做好電力供應保障，並提出4大措施：

進一步壓實地方政府、企業責任：督促地方加強監督檢查，堅守民生底線，確保居民和公共服務等民生用電。督促企業在確保安全前提下盡可能增產增供 科學優化有序用電預案：要求各地政府部門和有關企業對有序用電預案全面梳理，科學論證，保證不能涉及民生領域、居民。執行方案前履行告知義務。極端情況下只限電不拉電 突出重點做好電力供應：確保電廠存煤穩定在合理水平以上。統籌做好跨區域的電力餘缺互濟，做好水核風光火等電源統籌調度，保障重點地區和民生能源供應 完善協調機制：密切監測跟蹤供需變化，個案問題早發現，早報告，早協調，早解決。要積極回應社會關切，營造良好輿論氛圍

對於煤炭需求增加、電煤供應保障問題，發改委表示，供暖季以來，電煤需求有所增加，但供應總體穩定。

應對寒冷天氣，發改委會全力組織增產增供，指導山西、陝西、內蒙等煤炭主產區和重點煤炭企業，在確保安全的前提下，加快產能釋放，千方百計滿足用煤需求。根據供需形勢適當增加煤炭進口，優先用於發電供暖用煤需要，充分發揮好進口煤補充調節作用。

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責任編輯：林佩怡

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