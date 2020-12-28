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多地霧霾圍城元兇是熏臘肉的煙？專家告訴你真相

社會熱點 16:22 2020/12/28

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受到冷空氣影響，內地華北大部、西南、汾渭及長江中下游等地區連日來爆發霧霾，上海、重慶、四川成都、山東濟南、山西臨沂、河北石家莊、湖北武漢等多城都有民眾發文抱怨天氣惡劣。有網民懷疑，成都的霧霾是熏臘肉的煙氣造成，專家則稱極端靜穩、高濕、低邊界層條件是主要原因。

今晨，浙江省霧霾狀況加劇，紹興、嘉興、衢州、台州等地發布大霧警信號。四川盆地連日來也受到霧霾侵襲，成都也在12月21日起出現了今年入冬以來持續時間較長、程度較重的污染過程，12月26日傍晚起甚至開始出現重度污染。

而成都的霧霾昨更登上熱搜，網民戲稱「高樓大廈被發射」。今晨成都霾害依然未見好轉，不少居民發微博抱怨，更有甚者表示可以為此「遠走他鄉」。一些當地民眾還表示，每年這個季節，成都到處在熏製臘肉，懷疑霧霾是熏臘肉的煙氣造成。

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對於成都的霧霾天氣，內媒《成都商報》就引述成都市大氣污染防控院士（專家）工作站張遠航院士指出，本次污染過程以硝酸鹽、硫酸鹽、銨鹽等為代表的二次污染物佔比達到6成，從12月26日污染累積速度加快階段，硝酸鹽轉化速率顯著加快，最高達0.6，硝酸鹽出現爆發性增長，峰值濃度達到每立方米57微克。

極端靜穩不利大氣污染物擴散

他表示，極端靜穩、高濕、低邊界層條件，是成都此次中度至重度污染的主要原因。由於成都地處四川盆地腹地，歷年進入秋冬後，來自西南的暖濕氣流在盆地內堆積，相對濕度較高，多雲霧天，逆溫層出現頻率高，持續時間長，導致大氣層結多處於穩定狀態，邊界層高度低，不利於大氣污染物的擴散，污染呈多發態勢。

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責任編輯：游昊雲

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