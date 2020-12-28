  • 21°C
香港時間 : 20201228日 (一) 18:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

趙立堅暗批西方？反對疫苗民族主義  蠻橫壟斷

國情動向 18:21 2020/12/28

分享：

新冠肺炎疫苗研製國際競賽、大規模接種都進入關鍵時刻之際，西方疫苗被指遭富國囤積，中國疫苗則被批數據不透明。中國外交部發言人答問時稱，要反對蠻橫壟斷行徑、尤其是疫苗民族主義，他重申中國疫苗安全有效。

趙立堅周一（28日）主持中國外交部例行記者會。有記者提問，全球明年生產的約120億劑疫苗中，富裕國家據報已經預定了90億劑，因此對大部分還沒有得到疫苗的國家而言，中國疫苗很可能會成爲他們唯一的選擇。但同時，中國疫苗臨床試驗數據的不透明，令一些人質疑中國的疫苗是否可靠。

有記者問及  富國買走大部份疫苗

趙立堅回應出，中方一直承諾，中國製新冠疫苗研發完成、投入使用後，將作爲全球公共産品，以公平合理的價格向世界供應，以為發展中國家作出貢獻。「我們還將以多種形式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助」。

環球時報：沒了中國疫苗  人類很難全勝病毒

巴西稱科興疫苗過關  卻因一理由再延公布數據

他特別強調，疫苗國際合作問題上，國際社會應樹立共贏理念，摒棄零和思維，共同反對損人利己、囤積居奇、蠻橫壟斷的行徑，尤其要反對「疫苗民族主義」。

關於中國疫苗可靠性，趙立堅說，中國政府高度重視新冠疫苗的安全性和有效性，中國疫苗研發企業嚴格依據科學規律和監管要求，推進疫苗研發；中國已經有多種疫苗正在多國開展第三期臨床試驗、國內亦已批准疫苗緊急使用，迄未出現嚴重不良反應病例。

趙立堅：中國疫苗未出現嚴重不良反應

他指出，迄今的臨床實驗數據初步顯示，中國製的新冠疫苗具有較好的安全性和有效性。阿聯酋、巴林等國已經批准中國國藥集團滅活疫苗的註冊，並提出採購中國疫苗。

此外，有關權威研究顯示，中國研發的滅活疫苗更能借助現有的冷鏈體系進行儲存和運輸，不會增加額外運輸成本，普及性將更廣。他重申，中方願同各國攜手合作，推動更多安全有效的疫苗問世，爲實現疫苗的可及性和可負擔性共同作出努力。

【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？

【新冠疫苗】金正恩打了中國新冠疫苗  美從情報獲悉

金正恩打中國製新冠疫苗？華春瑩給反高潮回應

【新冠肺炎疫苗】特朗普將這個全球領導席位  拱手讓中國

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

科興新冠疫苗延遲運土耳其 因有北京海關確診
今日
科興新冠疫苗延遲運土耳其 因有北京海關確診
【新冠疫苗】巴西聖保羅州：科興疫苗有效率50%至90%
2020/12/27
【新冠疫苗】巴西聖保羅州：科興疫苗有效率50%至90%
【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？
今日
【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？
土耳其稱科興疫苗保護力達91.25% 首批28日到貨
2020/12/25
土耳其稱科興疫苗保護力達91.25% 首批28日到貨
環球時報：沒了中國疫苗 人類很難全勝病毒
2020/12/25
環球時報：沒了中國疫苗 人類很難全勝病毒
政治 地緣政治 創新科技及應用 醫療科技 生物科技 科技產品 科技戰 傳染病 疫情 外交

下一篇文章

中美撒哈拉爭奪這種資源 重要性不亞於稀土（組圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中國反擊澳洲又一槍？蟲害為由再禁部份木材進口
中國GDP八年後超美？環時批西方圖謀捧殺
中國GDP八年後超美？環時批西方圖謀捧殺
【中澳關係】中國拒卸貨 澳洲70煤炭船滯留海上數月
【中澳關係】中國拒卸貨 澳洲70煤炭船滯留海上數月
傳遭投毒 內地遊戲巨頭游族網絡董事長林奇身亡
傳遭投毒 內地遊戲巨頭游族網絡董事長林奇身亡
【中澳關係】中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權
【中澳關係】中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權
內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式
內地又一監管對象？ 新華社籲規範「盲盒」經營模式