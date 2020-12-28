趙立堅暗批西方？反對疫苗民族主義  蠻橫壟斷

新冠肺炎疫苗研製國際競賽、大規模接種都進入關鍵時刻之際，西方疫苗被指遭富國囤積，中國疫苗則被批數據不透明。中國外交部發言人答問時稱，要反對蠻橫壟斷行徑、尤其是疫苗民族主義，他重申中國疫苗安全有效。

趙立堅周一（28日）主持中國外交部例行記者會。有記者提問，全球明年生產的約120億劑疫苗中，富裕國家據報已經預定了90億劑，因此對大部分還沒有得到疫苗的國家而言，中國疫苗很可能會成爲他們唯一的選擇。但同時，中國疫苗臨床試驗數據的不透明，令一些人質疑中國的疫苗是否可靠。

有記者問及 富國買走大部份疫苗

趙立堅回應出，中方一直承諾，中國製新冠疫苗研發完成、投入使用後，將作爲全球公共産品，以公平合理的價格向世界供應，以為發展中國家作出貢獻。「我們還將以多種形式優先向發展中國家提供疫苗，包括捐贈和無償援助」。

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他特別強調，疫苗國際合作問題上，國際社會應樹立共贏理念，摒棄零和思維，共同反對損人利己、囤積居奇、蠻橫壟斷的行徑，尤其要反對「疫苗民族主義」。

關於中國疫苗可靠性，趙立堅說，中國政府高度重視新冠疫苗的安全性和有效性，中國疫苗研發企業嚴格依據科學規律和監管要求，推進疫苗研發；中國已經有多種疫苗正在多國開展第三期臨床試驗、國內亦已批准疫苗緊急使用，迄未出現嚴重不良反應病例。

趙立堅：中國疫苗未出現嚴重不良反應

他指出，迄今的臨床實驗數據初步顯示，中國製的新冠疫苗具有較好的安全性和有效性。阿聯酋、巴林等國已經批准中國國藥集團滅活疫苗的註冊，並提出採購中國疫苗。

此外，有關權威研究顯示，中國研發的滅活疫苗更能借助現有的冷鏈體系進行儲存和運輸，不會增加額外運輸成本，普及性將更廣。他重申，中方願同各國攜手合作，推動更多安全有效的疫苗問世，爲實現疫苗的可及性和可負擔性共同作出努力。

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責任編輯：鄧國強

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