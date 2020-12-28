中國考慮入CPTPP抗美圍堵  日方卻這樣回應

▲ 中國擬加入CPTPP抗美圍堵 日方卻這樣回應

中美角力白熱化之際，中國尋求擴大「朋友圈」對抗美方圍堵。日本新任駐中國大使垂秀夫日前接受內地澎湃新聞專訪時說，中國國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但中國是否已做好準備、滿足其較高要求，日方稱還將進一步觀察。

美國總統特朗普2017年簽署命令退出全球最大貿易協定——跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership Agreemen，TPP）後，組織改組為「跨太平洋夥伴全面進展協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）」，日本成為新組織的重要主導力量。

日本是主導CPTPP主要力量

根據澎湃新聞報道，垂秀夫表示，中日關係對日本來說是最重要的雙邊關係之一，對中國來說也應該是同樣的；儘管中日關係對彼此都很重要，但是它也有著脆弱的一面；一路走來，既有好的時期，也有不好的時期。今天比較良好的日中關係來之不易，兩國應該珍惜這一局面。

垂秀夫指出，中日兩國是鄰國關係，存在許多懸而未決的事情和意見分歧是很正常的。但毋庸置疑的是，二者也是互相搬不走的鄰居。既然如此，兩國就只有通過外交手段在日中之間建立起穩定的關係。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

拜登顧問：中國加入RCEP 給美敲響真正警鐘

拜登謀設亞洲事務專職 美中競爭秘密武器？

垂秀夫提到，日本首相菅義偉剛上任不久，就跟中國國家主席習近平以電話形式進行了首腦會談。會談中，兩國領導人就推動兩國關係新發展達成了一致。他認為最需要的是建立穩定的關係，相信這就是菅義偉的對中政策。

針對RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等經濟合作機制，他表示，不僅能夠改善包括中日兩國在內的成員國的市場准入環境，而且也能對健全知識產權和電子商務等規則、促進地區貿易和投資以及提高供應鏈效率方面起到推動作用。

日：中國是否做好準備 待觀察

垂秀夫說，當前課題是RCEP的早日生效與全面落實。關於中日韓FTA（自由貿易協定），今後將參考RCEP的實施情況展開討論。包括規則在內，重要的是要使其成為大幅超越RCEP的高標準協定。

他特別提到，此前，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮；但對於中國是否已經做好滿足其較高要求的準備，日方還將進一步觀察。

美財長換女鴿子耶倫 中美貿易戰或3轉軌

突破美國包圍？王毅晤文在寅及康京和 達成10項共識

垂秀夫說，中日間確實還存在著一些懸而未決的課題，但是作為在世界經濟中發揮巨大作用、牽引東亞地區繁榮火車頭的日中韓三國，應本著攜手解決國際社會各種各樣課題的宗旨，繼續推進務實合作。

他強調，日本有日本的特點，比如在技術方面，中國也有中國的特點，例如有很大的市場，兩國在經濟上可互相幫助。就他所知，現在中國對CPTPP也有興趣，所以希望雙方能夠往好的方向發展，兩國在經濟方面能有開闊的合作。

拜登上台中美關係惡化？智囊籲中國做好這準備

RCEP邊緣化美國 拜登惟用這招化解「特朗普惡果」

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁