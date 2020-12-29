【新冠疫情】疫情復燃 北京官宣兩會時間展決心

臨近年關，北京再度爆發以無症狀感染為主的本土疫情，並且有向外省市擴散跡象。在民眾神經緊繃關注疫情會否影響春運，甚至如今年初疫情捲土重來之際，當局罕有提前三個月宣布明年兩會召開時間，恢復至3月，向社會傳遞訊號，中國政府有能力控制疫情不發生大規模反彈。

上周六，官方新華社發布消息，明年的政協和人大會議將分別於3月4日和3月5日召開。因為爆發疫情，今年原定3月5日和3月3日召開的全國人大會議和全國政協會議均被推遲至5月22日和5月21日，是35年來首次打破慣例。

提前超過2個月公布兩會時間

往年官方宣布全國兩會召開日期往往在會議前1個月左右，今年提前超過2個月公布較為罕有，原因有二。一方面，是因為今年兩會因疫情延期後，民間普遍關注在疫情尚未完全控制住的情況下，今年兩會會否繼續「待命」，官方提前發布，是傳遞明確信心，本輪疫情不會再像去年大規模擴散，引發社會經濟活動停擺。

事實上，在今年疫情最嚴峻時期，全國兩會的召開日期一直備受關注，因全國最有權力和影響力的幾千人共聚在北京，非疫情可控不可冒此風險，因此成為民間最看重的疫情風向標。

近日，隨着全球疫情再度嚴峻，北京、大連等地又再爆發零星散發疫情，且北京疑似出現無症狀為主的隱形傳播鏈，並經由來京出差人員傳播到深圳，為本土疫情再度拉響警報，擔憂大規模的傳染捲土重來。

安撫民眾恐慌情緒 並給地方官壓力

此時官方宣布全國兩會時間，很大程度上是以一錘定音之舉安撫民眾恐慌情緒，也給疫情嚴峻城市的地方官壓力和動力，以最嚴厲措施撲殺疫情，防患於未然。北京已要求政府部門和國企單位的工作人員留在北京過年，其他人員非必要不出京，最大限度減少人員流動，若疫情進一步嚴峻，不排除措施升級。

另一方面，2021年全國兩會除每年審議政府工作報告和預算報告外，今年還要審議「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。這兩個中長期規劃，關係着中國在今年疫情觸發大國博弈和全球政治經濟格局劇變之後，中國作出的重大經濟邏輯轉向，明年作為這一重大轉向的起點，也需要提早敲定頂層設計方案，好令地方及各行業制定工作計劃，時間上耽擱不起。

而官方並未宣布會議的召開形式，實際上也留有回旋餘地，一旦疫情有超出預期的蔓延，仍有改為視訊會議的機會，雖然這個可能性不大。不過，對於如期召開會議制定一系列的預算指標，形式可以選擇，但時間是剛性條件。

事實上，經歷過2020年新冠疫情衝擊，中國政府已經摸索出一套一邊進行疫情防控，一邊恢復經濟工作的經驗，並取得了全球唯一經濟正增長的成績。2021年中國還將開啟大規模的疫苗接種計劃，有望成為全球疫情防控的領導者角色，因此，面對疫情反撲，有必要也有能力展示信心，穩定疫情。

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本報駐京記者 潘攀

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