  • 19°C
香港時間 : 20201229日 (二) 04:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】疫情復燃 北京官宣兩會時間展決心

國情動向 03:27 2020/12/29

分享：

臨近年關，北京再度爆發以無症狀感染為主的本土疫情，並且有向外省市擴散跡象。在民眾神經緊繃關注疫情會否影響春運，甚至如今年初疫情捲土重來之際，當局罕有提前三個月宣布明年兩會召開時間，恢復至3月，向社會傳遞訊號，中國政府有能力控制疫情不發生大規模反彈。

上周六，官方新華社發布消息，明年的政協和人大會議將分別於3月4日和3月5日召開。因為爆發疫情，今年原定3月5日和3月3日召開的全國人大會議和全國政協會議均被推遲至5月22日和5月21日，是35年來首次打破慣例。

提前超過2個月公布兩會時間 

往年官方宣布全國兩會召開日期往往在會議前1個月左右，今年提前超過2個月公布較為罕有，原因有二。一方面，是因為今年兩會因疫情延期後，民間普遍關注在疫情尚未完全控制住的情況下，今年兩會會否繼續「待命」，官方提前發布，是傳遞明確信心，本輪疫情不會再像去年大規模擴散，引發社會經濟活動停擺。

事實上，在今年疫情最嚴峻時期，全國兩會的召開日期一直備受關注，因全國最有權力和影響力的幾千人共聚在北京，非疫情可控不可冒此風險，因此成為民間最看重的疫情風向標。

近日，隨着全球疫情再度嚴峻，北京、大連等地又再爆發零星散發疫情，且北京疑似出現無症狀為主的隱形傳播鏈，並經由來京出差人員傳播到深圳，為本土疫情再度拉響警報，擔憂大規模的傳染捲土重來。

安撫民眾恐慌情緒 並給地方官壓力

此時官方宣布全國兩會時間，很大程度上是以一錘定音之舉安撫民眾恐慌情緒，也給疫情嚴峻城市的地方官壓力和動力，以最嚴厲措施撲殺疫情，防患於未然。北京已要求政府部門和國企單位的工作人員留在北京過年，其他人員非必要不出京，最大限度減少人員流動，若疫情進一步嚴峻，不排除措施升級。

另一方面，2021年全國兩會除每年審議政府工作報告和預算報告外，今年還要審議「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要草案。這兩個中長期規劃，關係着中國在今年疫情觸發大國博弈和全球政治經濟格局劇變之後，中國作出的重大經濟邏輯轉向，明年作為這一重大轉向的起點，也需要提早敲定頂層設計方案，好令地方及各行業制定工作計劃，時間上耽擱不起。

而官方並未宣布會議的召開形式，實際上也留有回旋餘地，一旦疫情有超出預期的蔓延，仍有改為視訊會議的機會，雖然這個可能性不大。不過，對於如期召開會議制定一系列的預算指標，形式可以選擇，但時間是剛性條件。

事實上，經歷過2020年新冠疫情衝擊，中國政府已經摸索出一套一邊進行疫情防控，一邊恢復經濟工作的經驗，並取得了全球唯一經濟正增長的成績。2021年中國還將開啟大規模的疫苗接種計劃，有望成為全球疫情防控的領導者角色，因此，面對疫情反撲，有必要也有能力展示信心，穩定疫情。

【新冠疫情】北京增兩宗本土病例 順義區進入戰時狀態

【新冠疫情】內地新增8宗本土病例 北京籲民眾留京過年

【英國疫情】嚴防變種新冠病毒 中國宣布與英國航班斷航

本報駐京記者 潘攀

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

疫情 經濟 政治 人大政協兩會 深圳 英國 中國 北京 疫苗

下一篇文章

中國考慮入CPTPP抗美圍堵 日方卻這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

毛澤東冥壽數萬人韶山祭悼 胡錫進這樣評他一生（組圖，有片）
毛澤東冥壽數萬人韶山祭悼 胡錫進這樣評他一生（組圖，有片）
中國GDP八年後超美？環時批西方圖謀捧殺
中國GDP八年後超美？環時批西方圖謀捧殺
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
外媒曾嘲諷重慶「鬼城」地鐵站 今天已變成這樣
中美撒哈拉爭奪這種資源 重要性不亞於稀土（組圖）
中美撒哈拉爭奪這種資源 重要性不亞於稀土（組圖）
【中澳關係】中國拒卸貨 澳洲70煤炭船滯留海上數月
【中澳關係】中國拒卸貨 澳洲70煤炭船滯留海上數月
【中澳關係】中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權
【中澳關係】中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權