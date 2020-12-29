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中國聯歐抗美有眉目？中歐投資協定或周三達成

經濟脈搏 12:26 2020/12/29

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中歐投資協定或周三達成 涉建築、廣告雲計算

中美角力白熱化之際，中國爭取聯手歐洲、抗衡圍堵或有新進展。路透社引述歐洲官員表示，中國與歐盟可能於周三達成投資協議，這將令歐盟公司更容易進入中國市場、改善競爭環境並保護歐盟在中國的投資。

這份投資協議的談判早於2014年，但由於中國遲遲未能取消限制歐盟投資的承諾，令談判卻擱置多年。據悉，目前兩國的談判順利，只剩下一些小的細節需要敲定，預計中國將向歐盟公司開放建築、廣告、航空運輸、海事服務、電訊以及雲計算市場。而有關保護歐盟在中國投資的談判則有可能會在明年繼續，並會在稍後時間達成協議。

消息人士稱，雙方在周三達成協議後，將計協議需時數個月來達成法律文本，再加上批准協議的程序，有可能最終在大約一年後實施。

中歐協議受阻內幕曝光  拜登抗中國第一槍

拜登團隊急阻中歐投資協議 歐盟推遲見劉鶴

協議大約一年後實施

據悉，投資協議還禁止歐盟公司強行被進行技術轉讓、更好地監管中國國有企業、改善中國企業獲取政府補貼的透明度，同時中國還將承諾遵守國際勞工組織有關強迫勞動的規定。

消息人士稱，歐盟成員國駐布魯塞爾大使周一已討論該協議，沒有一個國家對此提出重大問題。波蘭建議歐盟應等待美國新政府上場後討論這份協議，但其他國家並不同意。

會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

中歐班列首趟電商專列從深圳出發 助大灣區打通歐洲市場

【中歐關係】歐盟下月非正式峰會因疫取消 本要商討對華政策

責任編輯：游昊雲

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