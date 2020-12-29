▲ 中歐全面投資協定近 重擊拜登籲盟友聯合應對中國

美國候任總統拜登再度談起中國挑戰，呼籲盟友與美國一道就貿易等議題向中國「問責」，「我們聯合起來會強得多」。不過拜登發聲之際，中歐全面投資協定談判正在衝刺。歐盟27國據報已調整此前立場，一致支持中歐全面投資協定，令協定有望在本周內達成。美國有前官員擔心，美國會因為尋求中美脫鉤政策而陷入孤立。

中歐全面投資協定（CAI）原預期於上周公佈，但歐盟據報因為拜登團隊施壓而有所保留，但事隔一周，形勢看來出現逆轉。《南華早報》引述消息報道，歐盟成員國代表周一（28日）聽取談判代表匯報「近日正面進展」，包括勞工標準範疇細節後，成員國大致表示歡迎，歐盟輪值主席國德國在會議結束時更總結，稱沒有成員國顯示出叫停協定的意向，為協定政治背書大門則已打開。

路透社亦引述歐盟官員稱，中歐全面投資協定談判向好，如無意外可以在周三（30日）敲定。

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在中歐談判傳出突破同一日，拜登聽取其國安與外交政策團隊意見後在特拉華州演講，稱在一切與中美關係有關的議題上，包括貿易、勞工、科技、人權、環境與安全，「我們與看法相近的夥伴與盟友建立聯盟時，我們的力量會強得多」。

拜登團隊主張，美國經濟總量單獨只佔全國約25%，惟與盟友加起來則達到50%至60%，若美國與盟友面對中國立場一致，足以令中國無法忽視，迫使中國改變。

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然而，現實看來要比拜登團隊理論複雜得多，影響着美國盟友的盤算。即使特朗普任內發動中美貿易戰火力全開，美國今年8月對華貿易赤字卻升至14年高。加上新冠疫情全球大流行，環球經濟陷入衰退，中國卻是今年唯一預期仍然錄得增長的主要經濟體。國際貨幣基金組織（IMF）料中國今年增長1.9%，美國與歐元區則料分別萎縮4.3%及8.3%。

中國11月更與亞太地區14個國家，簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），是為全球最大規模自由貿易協定，並包括了日本、南韓、澳洲、新西蘭這些美國盟友。

拜登團隊本身也尚未就如何應對中國拿定主意。無論是特朗普任內對華加徵關稅，還是是否尋求中美貿易戰第二階段協議，拜登至今都未有表態。

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原美國財政部駐北京官員David Dollar坦言，美國盟友普遍對和中國脫鉤興趣不大，若他們繼續與中國交往，美國就會因為尋求脫鉤而陷入孤立，反而鞏固了中國地位。

他稱，就算美國成功將中國排除出環球經濟體系與國際組織，中國也很可能另起爐灶，並吸引很多發展中國家加入。

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責任編輯：連兆鋒