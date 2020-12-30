▲ 中歐全面投資協定達成 重擊拜登統戰盟友圍中國

中國與歐盟達成中歐全面投資協定，歐盟委員會形容協定雄心勃勃，是首份規範國企行為、全面透明補貼規則的協議。中歐全面投資協定出爐，時值美國候任總統拜登再度談起中國挑戰，呼籲盟友與美國一道就貿易等議題向中國「問責」，「我們聯合起來會強得多」。但歐盟可謂以中歐全面投資協定，對拜登大潑冷水。美國有前官員擔心，美國會因為尋求中美脫鉤政策而陷入孤立。

中歐全面投資協定（Comprehensive Agreement on Investment，CAI）原預期於上周公佈，但歐盟據報因為拜登團隊施壓而有所保留，但事隔一周，形勢出現逆轉。德國之聲周三（30日）報道，中歐全面投資協定是日已經敲定。

歐盟委員會指出，中國在中歐全面投資協定中，就市場准入、公平競爭環境、可持續發展「3大談判支柱」上，作出了必要的實質承諾，這是第一份就規範國企行為、全面透明補貼規則有所兌現的協議；協定消除了歐盟某些行業在中國遇到的投資壁壘，包括新能源汽車、雲計算、金融服務、保健等，而中國亦同意繼續爭取批准聯合國勞工組織關於強迫勞動的基本公約。

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拜登周一（28日）聽取其國安與外交政策團隊意見後在特拉華州演講，稱在一切與中美關係有關的議題上，包括貿易、勞工、科技、人權、環境與安全，「我們與看法相近的夥伴與盟友建立聯盟時，我們的力量會強得多」。

拜登團隊主張，美國經濟總量單獨只佔全國約25%，惟與盟友加起來則達到50%至60%，若美國與盟友面對中國立場一致，足以令中國無法忽視，迫使中國改變。

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然而，現實看來要比拜登團隊理論複雜得多，影響着美國盟友的盤算。即使特朗普任內發動中美貿易戰火力全開，美國今年8月對華貿易赤字卻升至14年高。加上新冠疫情全球大流行，環球經濟陷入衰退，中國卻是今年唯一預期仍然錄得增長的主要經濟體。國際貨幣基金組織（IMF）料中國今年增長1.9%，美國與歐元區則料分別萎縮4.3%及8.3%。

中國11月更與亞太地區14個國家，簽定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），是為全球最大規模自由貿易協定，並包括了日本、南韓、澳洲、新西蘭這些美國盟友。

拜登團隊本身也尚未就如何應對中國拿定主意。無論是特朗普任內對華加徵關稅會保留至何時，還是是否尋求中美貿易戰第二階段協議，拜登至今都未有明確答案。

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原美國財政部駐北京官員David Dollar坦言，美國盟友普遍對和中國脫鉤興趣不大，若他們繼續與中國交往，美國就會因為尋求脫鉤而陷入孤立，反而鞏固了中國地位。

他稱，就算美國成功將中國排除出環球經濟體系與國際組織，中國也很可能另起爐灶，並吸引很多發展中國家加入。

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責任編輯：連兆鋒