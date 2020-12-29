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印度因一事禁中國客搭飛機入境  被批太小器

國情動向 10:54 2020/12/29

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中印關係自邊界衝突以來一直低迷，《環球時報》引述印度媒體報道指出，印度政府已經「非正式」要求所有航空公司，禁止搭載中國籍乘客入境。這是印度對中國早前禁止印度公民入境的回應和報復。

此外，早前有報道表示，因載有澳洲煤炭的貨輪在中國港口滯留，導致一些印度籍船員被困在中國各個港口。

《印度時報》指出，在剛剛過去的這個周末，包括印度航空公司和外國航空公司在內的所有航空公司，已被明確要求不得搭載中國公民前往印度。

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《環球時報》表示，因疫情管控緣故，目前中印之間已經暫停往來航班，但仍有一些中國公民通過印度與歐洲國家之間的臨時航班前往印度。

中印這次新摩擦的起因為10月30日，從印度新德里飛往中國武漢的一架航班，被檢出多名乘客感染新冠肺炎；機上共搭載277名乘客，而折返航班搭載157人。

中國防外國疫情　禁印度旅客入境

中國駐印使館隨後於11月5日發布通知，暫停持有效中國簽證、居留許可的在印方人員入境中國。

據報，當日印度媒體指出，中國的禁令讓印度感覺受到冒犯了，再加上之前中國禁止澳洲煤炭船，印度海員受影響也不能登岸，加深了印方的不滿。

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暴徒砸緯創非偶然  印度曾嚇走台灣「高鐵之母」（組圖，有片）

但中國外交部發言人汪文斌早在11月10日已申明，「中方對口岸疫情防控、船員檢疫要求有著明確的規定，一直在規定允許的範圍內向有關船員提供便利」，表明沒有為難印度等海員。

上海復旦大學國際問題研究院研究員林民旺針對此事在《環球時報》發表評論文章，指出印度的這一所謂「報復」，再次顯示出印度在對外做法上的「小家子氣」，反映的是印度極度自尊卻又異常敏感的心理。

林民旺稱，「小家子氣」的做法，不符合印度這樣一個經常對外高調宣揚「規則」的國家所為，也不是一個追求聯合國安理會常任理事國的國家應該有的舉動。「（印度）既然要追求大國地位，至少在行事和氣度上要像一個真正的大國」。

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緯創被砸印度惹負評  官稱取代中國目標不變（組圖，有片）

責任編輯：鄧國強

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