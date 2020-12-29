【中美角力】特朗普再出手 對中國軍企投資禁令涵蓋子公司

▲ 特朗普離任前頻頻對中國企業出手

特朗普卸任前再對中國企業出手。針對解放軍控制企業的投資禁令，美國財政部28日發布指引指，有關行政命令適用於被禁制企業的交易所買賣基金、指數基金，以及中企子公司，並打算將解放軍持股50%以上的公司也列入黑名單。

中國外交部早前表示，中方堅決反對將中方有關企業政治化的做法，希望美方為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境，而不是濫用國家安全名義對中國企業實施制裁或採取歧視性限制措施，為中美之間的正常交流合作設置障礙和壁壘。

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路透社早前報道，被列入黑名單並不會觸發任何制裁措施，但美國總統可以決定是否實施制裁，包括封鎖這些企業的財產。在美國政府打壓中企的行政命令下，一些指數公司已經將一些被列黑名單的中企，從其指數中剔除。對於該禁令，特朗普政府內部一度發生激烈爭論，美國財政部 尋求將中企子公司排除在行政令範圍之外 ，但遭到國務院及國防部強烈反對，並 駁回有關提議。

該黑名單根據美國1999年通過的《國防授權法》制訂，目前包括35間中國企業，包括華為、海康威視、中芯國際、中國海洋石油等。

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責任編輯：陳建錫

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