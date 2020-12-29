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中國不要澳洲銅了！上月進口量按年急跌近八成

國情動向 12:14 2020/12/29

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中國不要澳洲銅了！上月進口量按年急跌近八成

中澳關係急劇惡化，中國與澳洲就一系列地緣政治議題的角力白熱化後，中國開始對一連串澳洲進口商品實施關稅和禁令，除了煤炭、龍蝦、大麥、羊肉、牛肉、木材外，如今連銅礦石、以及冶煉廠用來精煉銅的銅精礦亦受波及。

根據中國海關總署最新數據顯示，澳洲11月對中國的銅精礦出口量約2.67萬噸，按年減77.8％、按月減34％，並創4年以來最低單月紀錄，這反映中方抵制澳洲銅礦石、銅精礦等商品的影響已浮現。

值得注意的是，中國11月進口銅精礦總量為183萬噸，年減15％、月增8.3％；其中從澳洲的進口佔比僅約1.5％，且跌幅遠大於整體進口量。

進口澳洲銅礦量　創4年來單月最低

銅精礦可直接供冶煉廠煉銅，在金屬材料消費中僅次於鋼鐵和鋁。

而有關中澳兩國間貿易的問題，中國國務委員兼外長王毅曾於18日表示，澳洲應該認真思考「中國到底是澳方的威脅還是夥伴」，希望兩國的關係能回到正常軌道。

中澳角力誰輸得多？澳洲可能好多人失業

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中國外交部發言人趙立堅也說，中方主管部門依法依規對外國輸華產品採取相關措施，符合法律法規和國際慣例，也是對中國國內產業和消費者負責任的行為，認為澳洲應秉持相互尊重、平等相待的原則處理兩國關係，多做有利於增進互信、符合全面戰略夥伴關係精神的事，為兩國務實合作創造良好條件。

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責任編輯：鄧國強

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