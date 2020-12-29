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【TikTok】華府就TikTok判決上訴 美官員：特朗普卸任前難解決問題

國情動向 11:52 2020/12/29

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美國特朗普政府對TikTok的圍堵持續多月。在本月7日的裁決中，法官Carl Nichols发布一項禁令，阻止商務部禁止TikTok在美國境內的數據托管、內容交付服務和其他技術交易，特朗普政府周一提出上訴。不過，美國官員表示，特朗普卸任前解決TikTok問題的可能性愈來愈小。

美官员：特朗普任内解决可能性小

特朗普政府提到，TikTok引起國家安全方面的擔憂，稱中國政府可透過它來獲取美國用戶的個人數據。除Carl Nichols外，另一名賓夕凡尼亞州地區法官Wendy Beetlestone 10月亦裁定，阻止商務部對TikTok實施11月12日生效的限制措施。

路透社引述了解情況的美國官員表示，美國政府在特朗普於1月20日卸任前解決TikTok在美命運的可能性愈來愈小。他們表示，仍然有些微的可能在1月份達成協議。

本月早些時候，特朗普政府決定不再延長要求字節跳動出售TikTok在美業務的行政令的最後期限。這給了司法部權力，在截止日期到期後，就可以強制執行該行政令。

中國外交部早先表示，反對美國泛化國家安全概念、濫用國家力量無理打壓外國企業的做法，冀美方為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。

【TikTok】再一美國法官 暫緩美商務部對TikTok禁令

美封殺TikTok再遇挫 賓夕法尼亞法官下令暫緩執行

【TikTok】報告指TikTok超越Instagram 成美國青年第二喜愛社交App

责任编辑：尹航

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