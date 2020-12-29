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傅雷之子 「鋼琴詩人」傅聰倫敦染新冠肺炎逝世（組圖）

社會熱點 12:16 2020/12/29

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根據波蘭蕭邦協會在網站上發布的消息， 中國著名翻譯家傅雷之子、旅居英國的知名鋼琴家傅聰28日在英國倫敦逝世，享壽86歲。傅聰因為感染新冠肺炎已住院兩周。波蘭蕭邦協會以一張傅聰微笑，眼神銳利的黑白照片，宣布了傅聰逝世的消息。

傅聰是1955年獲得第5屆蕭邦國際鋼琴比賽第3名和馬厝卡特別獎得主，也是1985年和2010年波蘭國際蕭邦鋼琴大賽的評審團成員。

傅聰住院兩周終不治  終年86歲

傅聰的音樂也是其他鋼琴家的靈感來源，鋼琴名家瑪莎．阿格麗希（Martha Argerich）在1965年的蕭邦國際鋼琴大賽獲得最佳馬厝卡特別獎，當她被問及如何演奏如此困難的音樂而能掌握細節，阿格麗希回答：「在中國鋼琴家傅聰的唱片中。」兩人後來成為忘年之交，情誼深刻。

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知華權威傅高義猝逝 為中美關係留這般遺願

高以翔心疾猝死一周年前夕　音樂人呂曉棟同因心臟病死在高墓傍

傅聰1934年生於上海，父親傅雷是知名藝術理論家和翻譯家，知名的「傅雷家書」就記載許多如何教導傅聰的點點滴滴。傅聰8歲半就開始學琴，9歲師從義大利鋼琴家梅百器（Mario Paci）。1954年赴波蘭留學，1955年獲得第5屆蕭邦國際鋼琴比賽第3名和馬厝卡特別獎。

傅家曾在中國被劃為右派

獲獎之後，傅聰持續留在波蘭習琴。1956年他回中國北京跟上海舉行音樂會；1958年，傅家在中國被劃為右派，中國使館立刻要求傅聰回國，傅聰爭取延長半年回國以便完成學業。

1958年12月傅聰離開波蘭，但並未按計劃回到中國，而是移居英國倫敦。家人因此受到政治迫害，1966年父母相繼自縊。1979年傅聰回國參加父母的平反大會，2013年將父母骨灰遷葬上海老家。

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責任編輯：游昊雲

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