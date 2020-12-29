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【中澳關係】澳洲可能這樣報復中國 恐先傷及自己人

國情動向 12:26 2020/12/29

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澳洲在與中國的貿易糾紛中處處受制，原木、大麥、紅酒等出口暴減，礦產上的霸權地位亦被逐漸削弱。澳媒引述消息指，坎培拉正研究報復措施，包括撕毀維多利亞州與江蘇省簽定的一個合作計劃，原因是計劃能增強中國軍工實力，而該觀點卻遭到中國媒體嘲笑。

新浪網報道，江蘇和維州的產業研發合作計劃，支持兩省州實體以商業化為目的的科技創新合作，而合作的3個優先領域是生物醫學、新能源和先進製造業。此外，雙方同意把科技創新合作作為兩省州參與中國與維州「一帶一路」倡議的重要內容。維州政府曾表示，該計劃旨在推動創新，為維州居民創造就業。但澳洲國防專家認為合作會帶來風險，因為中國不是開放、自由的市場經濟體。

坎培拉之所以在報復中國時考慮拿維州開刀，主要原因是總理莫里森早就看維州不順眼，2018年10月，維州政府與中國簽署了「一帶一路」合作諒解備忘錄，徹底激怒了莫里森。澳洲議會本月8日通過《外國關係法》，賦予聯邦政府取消外國與各州政府、地方議會和公立大學簽署的合作協議的權力。莫里森可以利用該條法例，撕毀維州與江蘇的合作計劃。

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不過，中國同維州在「一帶一路」框架下卓有成效的合作，不僅促進了當地經濟發展，還解決了部分就業問題。維州州長安德魯斯今年6月表示，「一帶一路」受當地創造了工作崗位，他舉例說，中國公司投資墨爾本的地鐵隧道工程等重大項目，僱用了數以萬計的本地工人。報道指，澳洲不理性的做法或許能給一些政客帶來一時的私利，但從長遠看，最終傷害的還是當地民眾的利益。  

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責任編輯：陳建錫

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