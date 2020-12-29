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武術都有博士學位？少林寺與高校合作辦學招國際學生

社會熱點 13:22 2020/12/29

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中國的太極拳日前成功晉列世界遺產，掀起傳統功夫熱。位於河南開封的河南大學將與少林寺合作，在全球範圍內招收漢語授課武術專業國際生，層次包括普通進修生、本科生、碩士研究生和博士研究生。

一個是高校，能發揮教學和學位優勢；一個是知名古寺，擁有少林寺品牌和弟子資源。據河南大學官方微信公眾號消息，二者於周一（28日）舉行簽約儀式，將在全球範圍內招收漢語授課武術專業的各級國際學生，包括大學本科、碩士與博士生。

此前，河南大學武術學院還受少林寺委托開始進行《少林功夫段品制》的研究工作。少林功夫段品制是為了建立評價習練者少林功夫水平的標準，建立標準化、規範化的少林功夫段品制技術體系，推動少林功夫的國內外傳播，弘揚中國傳統文化，服務世界人民健康。

另據內媒指出，少林寺方丈釋永信2009年接受河南大學聘請，成為河南大學體育學院名譽教授，釋永信亦帶領少林武僧團專程前往河南大學參加受聘儀式。雙方並在2012年5月簽署了河南大學與少林寺合作辦學意向書，河南大學亦期望與美國體育學院在本科、碩士、博士等3個層次上開展廣泛的國際合作辦學，希望河南大學與少林寺聯手打造國際知名教育品牌。

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責任編輯：尹航

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