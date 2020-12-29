高福：歐美mRNA疫苗為癌症病人研製 未能排除副作用

▲ 高福指歐美疫苗的副作用未明，呼籲民眾要對中國疫苗有信心

中國的新冠疫苗研發一度領先，但最後階段被歐美反超，而香港採購的科興苗疫，至今仍未公布有效率。中科院院士、中疾控主任高福接受新華社專訪，他指美國疫苗「突然走得快」原因是其疫情失控，國內有大量病例。中國卻沒有，因此不具備三期臨床的環境。他指不應比拼快慢，而是看誰能擋住病毒。按目前的反饋，中國滅活疫苗效果很好，而歐美mRNA疫苗卻未能排除副作用。

中國疫苗研發比歐美慢，因國內疫情先受控

高福向官媒記者講解全球疫苗的分類時稱， 國內外研發的疫苗有7類，即滅活疫苗、弱毒疫苗、病毒載體疫苗、蛋白亞單位疫苗、DNA疫苗、核酸疫苗、納米顆粒疫苗。中 國家現在走得最快的3種滅活苗，已經三期臨床接近尾聲，相信在不久就會有結果 。

我相信您下一個問題會問我，為什麼美國的疫苗突然走得快了？ 怎麼中國的疫苗又走得慢了？ 這很正常。 為甚麼？ 首先我們中國將分離出來的病毒、測序結果都向世界公開透明了，很快進入了新冠肺炎疫苗的研發。 同時，通過各方努力抗疫，很快就把武漢這波疫情控制住了，當我們把疫苗研究出來的時候，中國沒有病人了，那就不具備三期臨床實驗的環境。 不像美國，現在仍然有很多新冠肺炎病人。

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歐美mRNA疫苗為癌病研製，副作用未明

高福又談到歐美為何不用滅活疫苗，他指滅活疫苗的生產企業須具備「生物安全三級防護標準」，中國當時是把做實驗用的P3實驗室臨時轉化為可以生產疫苗的環境，這裡有很多生物安全問題，「他們（歐美）沒有，所以滅活疫苗這條線就沒有走」。就目前來講，中國在滅活疫苗的佈局是很好的，而且中國也走得很快，在一些地方反饋的消息來看效果也很好。

他們走的mRNA疫苗路線，這個疫苗是為癌症病人研究的疫苗，用於治療癌症的，給病人用和給健康人用是不一樣的。 我不說它未來到底會不會有副作用，但至少沒有排除，因為人類將是第一次把mRNA疫苗打在健康人身上，所以背後還有一個安全問題。 作為一個專業人員，我們一定要分析好壞，這是一個科學的態度。

目前已在美國開始接種的輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗，正是使用了mRNA技術。不過，中國首個mRNA新冠疫苗生產車間日前已確定落戶雲南的玉溪市，預計開工後8個月內建成投入運營，第一期產能為每年1.2億劑。

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呼籲要對中國疫苗保持信心

高福強調，現在不是比疫苗誰快誰慢、誰好誰壞，現在是和病毒比，看誰能把病毒擋住，我們的競爭對手是病毒，不是歐洲、美國還是哪個國家，也不是公司之間的競爭。 總書記習近平也講疫苗是全球公共產品，我們用公共產品去共同消滅病毒。

他指疫苗有不同的技術路線是好事，如果不同的公司、不同的國家走不同的路子，最後證明某一條、某兩條或某三條最好，這對人類是好事，如果大家追著一個路線做，萬一有問題呢？ 起初人類對新冠肺炎病毒了解太少，所以中國開始佈局5條路線，一起研發。他最後作出呼籲：「 要對中國的疫苗有信心，要對中國的科學家有信心，要對中國從事公共衛生事業的人員有信心。」

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責任編輯：陳建錫

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