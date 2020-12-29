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中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？

經濟脈搏 14:40 2020/12/29

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中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？

中澳關係緊張，殃及牛肉貿易。中國去年自澳洲進口逾30萬噸牛肉，令中國穩企成為澳洲牛肉最大買家。但報道指，由於中澳關係惡化，澳洲牛肉近期對中國出口受阻，許多企業暫停對中國出貨；而其他國家正在搶攻澳洲的牛肉市佔，其中，烏拉圭將對中國出口5萬頭活牛。

內地財經新媒體《金十數據》引述烏拉圭媒體報道指出，烏拉圭畜牧業企業Di Santi與中國買家達成合作，計劃對中國供應5萬頭活牛，其中今年計劃出口1萬頭。該企業還表示，在12月10日已向中國發送了兩大品種的4050頭活牛，用於牛隻品種改良。

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目前，烏拉圭是世界第七大牛肉出口國，人均擁有3.5頭牛，長期保持著世界第一的紀錄，而烏拉圭的牛都是在自然環境下飼養的，且有完善的衛生條件保障，任何一頭出口的牛，都可以做到可追溯。值得一提的是，在一些食品嚴格的國家，烏拉圭的牛肉甚至可以免檢口蹄疫進入。

烏拉圭是世界第七大牛肉出口國

報道指出，由於競爭優勢明顯，從2013年開始，烏拉圭逐步成為中國重要的牛肉供應國，近幾年，中國牛肉消費增長迅速，更進一步擴大從該國進口牛肉。根據數據顯示，2019年中國從烏拉圭進口牛肉已達27.88萬噸，按年暴增85.8%，約佔中國牛肉進口量17%，如今，烏拉圭有超過50%的牛肉賣給中國市場。

今年9月，烏拉圭公布了一項5年計劃——在2020-2025年期間實現肉類出口額增加25%，而中國市場是其繼續努力爭取的目標。同時，隨著澳洲牛肉對中國出口下降，烏拉圭牛肉持續獲得中國買家的關注，相關企業也不斷拿到大單，烏拉圭將有望實現目標。

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報道並提到，澳洲也是中國牛肉的重要供應國，2019年約佔中國牛肉進口的比重為17%，與烏拉圭不相上下，過去憑藉中澳自由貿易協定帶來的出口優勢，澳洲牛肉在中國市場快速實現增長，但由於屢屢出現問題，澳洲的牛肉正受到中國買家「冷落」。

烏拉圭牛輸中國量　本已跟澳洲不相伯仲

今年以來，中國已經暫停了6家澳洲肉商對口牛肉，原因則包括檢驗檢疫等問題。受澳企出口中斷影響，澳洲農業部的數據顯示，今年9月，澳洲對中國牛肉出口較去年同期下降64%。面對這種情況，有澳洲媒體對牛肉出口的前景感到擔憂。

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澳洲《悉尼先驅晨報》曾報道，在11月的中國國際進口博覽會上，阿根廷牛肉協會「抓住澳洲的不幸」，即便需要經過14天隔離，仍然趕赴中國市場，向買家展示牛肉產品，眼下，其他國家都在計劃如何搶攻澳洲在中國牛肉市場的市佔。

據了解，除烏拉圭外，巴西、阿根廷及新西蘭3國也都是澳洲在牛肉領域的強勁對手，屆時它們在中國牛肉市場的市佔均有望進一步擴大。

責任編輯：鄧國強

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