▲ 春運鐵路客量等同1.2個美國人口 控疫情臨大考

新冠肺炎疫情仍未消散。2021年鐵路春運將從1月28日開始，3月8日結束，共40天，明天鐵路部門將開始發售春運火車票。界面新聞從國鐵集團獲悉，2021年春運全國鐵路預計發送旅客4.07億人次，與2019年春運相若。而受新冠疫情影響，2020年春運鐵路總計發送旅客2.1億人次，為2019年的一半。

國鐵集團表示，在做好春運組織工作的同時，也要周密部署疫情防控，嚴格控制列車超員率，預留發熱旅客隔離席位，對發熱旅客及時下交。

2021春運與往年相比，將會有一些變化。鐵路日常的售票時間為每日6：00-23：30，春運期間起售時間將提前1小時至5點，每日5：00至23：30可在12306網站購票。改簽和退票時間也有所變化。春運期間，線上退票業務辦理時間優化至全天候24小時，同時退票截止時間由開車前25分鐘調整至乘車站開車前。

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國鐵集團表示，將在客流集中地區和時段，做好運力投放。在北京地區，節前加開旅客列車99對，節後加開旅客列車97.5對；在上海地區，節前加開旅客列車138對，節後加開旅客列車152對；在廣州地區，節前加開旅客列車202對，節後加開旅客列車229對。

春運期間，鐵路將安排開行夜間動車組列車219.5對，同比增加62對，覆蓋京滬、京哈、滬昆、西成等客流集中的線路。同時，保持普速旅客列車開行規模，重點方向增加普速能力投放。

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責任編輯：游昊雲

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