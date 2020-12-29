霧霾下隱形眼鏡如吸塵機 多地眼科求醫人數急增（組圖）

受冷空氣影響，內地華北、西南、長江中下游等地區連日出現嚴重霧霾，多條高速公路因視線不佳封鎖，浙江有船舶受影響停航，眼科求診人數也因此大增。專家建議，對於需佩戴眼鏡的市民來說，此種天氣下，戴隱形眼鏡如同「微型吸塵機」，建議改戴框架眼鏡。

民眾眼、呼吸道不適情況增多

據內媒，上海、重慶、四川成都、山東濟南、山西臨沂、河北石家莊、湖北武漢等多地都受霧霾影響，眼科求診人數大增。

專家表示，霧霾天里空氣中懸浮顆粒物增多，而此時佩戴隱形眼鏡，更會讓其成為「微型吸塵機」，從而引起很多眼科疾病。醫生提醒，霧霾天里，大家最好佩戴框架眼鏡。

另外，除了眼疾，霧霾還令不少人患了呼吸道疾病。專家建議多飲水，增加口腔和呼吸道的濕度，減少不適。

據微博網民發布的相片，上海周一（28日）霧霾較為嚴重，能見度較低，連紅綠燈都好似蒙上面紗。

▼ 點擊圖片放大 +2

另外，四川盆地連日來受到霧霾侵襲，成都自21日出現空氣污染，26日傍晚起轉為重度污染，當天啟動重污染天氣橙色預警，僅次於紅色。

浙江省的霧霾狀況也加劇，紹興、嘉興、衢州、台州等地發布大霧預警信號。上午8時，北侖白峰舟渡客運站開往舟山普陀山的高速客運航線短時間停航；8時50分，G1522常台高速、S28台金高速、S26諸永高速等高速公路因大霧封鎖。

江蘇省同樣受到霧霾天氣影響，鹽城、連雲港、淮安、泰州、揚州、宿遷、南通等地高速公路部分路段上午都採行特級（道路封閉）交通管制措施。

多地霧霾圍城元兇是熏臘肉的煙？專家告訴你真相

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道