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【新冠肺炎】北京增7本土病例 防控再收緊 張文宏：不會大規模傳播

社會熱點 16:58 2020/12/29

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順義區已為逾128萬人進行檢測

北京新增7宗新冠肺炎確診病例，均來自順義區，其中5人在金馬工業園內工作。北京市政府今日（29日）宣布加強入境檢疫，全面展開機場人員核酸檢測，並對短期內曾境外旅居的民眾進行重點監測。順義區即日實施一級防控措施，所有屋苑禁止快遞、外賣員進入。復旦大學專家張文宏指，現時檢測能力已經增強，大規模傳播基本不可能出現，但零星病例仍難以避免。

市政府新聞發言人徐和建在發布會上表示，北京將嚴格入境人員「14+7」措施，對21天內有境外旅居史的進京人員加強管控和健康監測；做好重點區域和重點人群的核酸檢測，加快採樣檢測進度；加強現場組織和服務，防止人員扎堆聚集；加強對公園、景區、餐飲、酒店、文化、娛樂等場所以及校園培訓機構的防疫工作，嚴格審批文化演出、體育比賽、展覽展銷等活動。

隨著元旦和春節假期臨近，人員流動和聚集增加，各單位要嚴格落實防疫措施，加強員工健康監測和管理，理解並支持疫情期間防控工作，減少人員流動聚集、倡導線上團拜，壓減線下年會、茶話會、聯歡會、遊園會等聚集性活動的場次和規模。

順義疫情防控工作領導小組辦公室公布，截至今日上午6時，全區核酸檢測採樣128.82萬份，已出結果123.68萬份，全部陰性，3天時間基本完成順義全域全員核酸篩查。新增的7宗本土確診病例均為通報病例的密切接觸者，確診前已集中隔離醫學觀察。

張文宏：零星病例難避免，大規模傳播不可能

張文宏昨晚（28日）出席學術講座，談到對國內疫情走勢的預測。他指，明年春節是否會出現復發，將要取決於無源頭病例的多寡，雖然部分地區目前存在源頭不清的情況，但二代傳播鏈很清楚。他認為，即使在疫情最嚴重的時候，中國仍成功防控住疫情，如今檢測能力已經增強。雖然不能避免散發病例的出現，但是大規模的傳播已基本不可能出現。

張文宏指新冠病毒在中國不會再有大規模傳播的機會

某些地方或出現短時間內的防控困難，病例數多愈大，難度愈大。病例較少的地方，做到源頭可追溯，可通過精準防控解決。

他又指，新冠病毒在歐洲的變異，尚未形成新的病毒血清型，即便形成新的血清型，也並不代表疫苗中和抗體對其無效。只有在疫苗上市後，通過對無數個突變進行篩選，在疫苗的壓力篩選下，才會篩選出對疫苗無效的病毒變異株。

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責任編輯：陳建錫

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