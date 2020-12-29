【新冠疫情】內地防疫APP個資外洩 范冰冰楊冪幾時做檢測都看到

內地防疫APP「北京健康寶」爆大量個資外洩，官方稱正在調查。不過，不少明星的個資已經在網絡上銷售，不乏知名明星包括范冰冰、楊冪、劉詩詩等，資料更是詳細到包括身份證號碼、對上一次檢測的時間和機構。事件引發網民擔憂隱私安全。

外洩資料包括照片、姓名、身份證號等

網傳圖片顯示，不少明星在健康寶上的個人資料外洩，包括個人照片、姓名、身份證號、對上一次核酸檢測的機構和時間，以及檢測結果。

綜合媒體報道，取得這些個資的人士還在網絡上以「健康寶」作為關鍵字，兜售資訊，而售賣內容和價格各有不同。有的賣家以「1,000多位藝人的身份證字號只要人民幣1元」作為噱頭；另外也有賣家宣稱只要2元就能買到70多張明星上傳至健康寶的個人照片；還有賣家提供客製化服務，可以依買家需求，提供想要的明星資訊，價格另訂。

報道稱，初步調查後發現，這些外流的資料都是真實的。負責研發「北京健康寶」的企業相關人員表示，正在跟進此事，若有相關資訊會及時公布。並未直接證實資料外洩。

報道引述律師的看法指，出售明星或其他社會公眾的身份資訊、防疫資訊，涉嫌構成「侵犯公民個人信息罪」，應承擔刑事責任。

根據公開資訊，北京健康寶是紀錄並查詢個人防疫相關健康狀態的應用程式，健康狀態作為復產復工、出入公共場所的依據。北京眾多場合、活動均要求參加民眾必須出示北京健康寶，證明健康狀況無虞。

责任编辑：尹航

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