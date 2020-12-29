▲ 中歐簽協定美國慘輸？歐盟27國只有一國想起拜登

中美角力不斷加壓之際，中國與歐洲投資協定磋商據報已屆水到渠成的階段。有外媒曝光內幕，指歐盟27個成員國已一同意這份協定的內容，其間僅有波蘭一國在歐盟內部討論中，提過簽署協定前、是否需要考慮與美國關係，但未獲其他成員國和應。外界普遍認為，中歐投資協議倘坐實，是中國地緣政治的勝利，美國則成為輸家。

歐盟與中國的投資協定已談判達7年，據報本周可望達成，如計及文書程序、協議會於明年正式簽署，讓歐盟企業可以在更好條件進入中國市場。儘管此前曾有部分歐盟成員國對協定表示保留，但這些分歧如今已消除，全部27個成員國已一致同意這項交易。

只有波蘭外長曾質問：應否先與拜登討論

法新社報道，當地時間本周一（28日）一場歐盟各國駐布魯塞爾大使會議上，歐盟輪值主席國德國突然提案討論歐中投資協定，並稱沒有任何成員國明確反對；另一名歐盟外交官則透露，歐盟和中國可能會在本周末正式宣佈達成協議。

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德國之聲報道，波蘭大使薩多斯（Andrzej Sados）曾在會中表示，歐盟應先與美國總統當選人拜登（Joe Biden）討論這項協定，但其他國家並不認同。薩多斯後來向波蘭媒體表示，歐盟與中國達成協議前，應先考慮與美國的關係。

薩多斯直言，「在德國擔任輪值主席國的最後幾天，我們對這個極重要的問題突然沒有理由地加速」。

《南華早報》引述經濟研究機構Rhodium Group的歐中專家巴金（Noah Barkin）說：歐中投資協議一旦達成，「最大的贏家是中國」。

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也有外觀察者指，中歐投資協議達成後，意味中國地緣政治勝了仗，增加未來對美國角力的籌碼。相反，美國並不樂見這份協議。

中歐投資協定談判始於2014年，目標是讓歐盟企業在中國的巿場準入，等同於中國企業在歐盟的巿場準入。此前歐盟認為，儘管中國承諾開放市場，但實際上並未兌現取消對歐盟投資限制的承諾，因此談判多年來一直未能達成。

中歐交易 意味中國掌更多中美角力籌碼

歐洲官員指，當下中美貿易關係緊張可能有助於改善中方立場，並促成中國與歐盟達成協議。

外媒引述消息指，中磋商中的協議，中國將向歐盟企業開放的產業包括製造、建築、廣告、空運、海運服務、電信、甚至某種程度的雲端運算服務。一名歐盟高級官員表示，多年來努力取得中國巿場準入，「中國對我方邁進了很大一步」。

報道又指，協定禁止中方強制轉移歐盟企業的技術，並約束中國國營企業在中國巿場的競爭力，還規定中國政府須將對中企的補貼透明化。

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責任編輯：鄧國強

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