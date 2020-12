▲ 【中澳關係】須準備與中國開戰?澳洲議員竟鼓吹

中澳關係緊繃,中國不滿澳洲對華政策,限制澳洲煤碳、紅酒、原木等多種商品進口下,澳洲國內輿論對怎樣「還擊」炸鍋。澳洲參議員、原陸軍少將莫蘭(Jim Molan)聲言,澳洲軍隊必須準備與中國開戰。

莫蘭周二(29日)在澳洲7News電視台節目上表示,自己擔心澳洲與中國的貿易戰,很快就會升級為軍事衝突。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了?

他稱,澳洲與中國打仗的實際機會,要比「現時所意識到的高得多」,澳洲政府需要「立即準備最壞情況」:

「美國與中國戰爭不只是可能,是比多數人願意承認的更可能。澳洲不是主要玩家,但我們必須準備,因為我們可能遭受附帶傷害。」

(War between US and China is not just possible, it's more likely than most people are prepared to estimate. Australia is not the main game but we've got to prepare as we are likely to be collateral damage.)

澳洲可能這樣報復中國 恐先傷及自己人

莫蘭預期,中國與美國會在未來3至10年內爆發戰爭。他指中國有異常軍事實力,「不只是火箭與飛機,是整體做事情的能力」。

但莫蘭又稱,自己並非認為戰爭無可避免,只是認為澳洲現時最好的辦法是制訂一套國防戰略。

中國不要澳洲銅了!上月進口量按年急跌近八成

中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權

中國拒卸貨 澳洲70煤炭船滯留海上數月

緊貼中國國情最新發展,Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢,立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯:連兆鋒