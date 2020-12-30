歐盟主席據報今與習視像會談　完成中歐投資協定談判

據彭博社29日消息，歐盟委員會主席馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾今日將與國家主席習近平舉行視像會談，標誌中歐完成投資協定談判。報道指，會談在歐洲中部時間下午1時，即香港時間今晚8時舉行，歐盟輪值主席國德國總理默克爾亦會參與。

此前，據《南華早報》28日晚間消息，兩位歐盟外交人士透露，27個歐盟成員國都已同意與中國達成協議，路透社引述歐盟官員稱，有望30日達成共識。

針對中歐投資協議談判是否將於近日完成，外交部發言人汪文斌29日表示，中歐投資協議談判是當前中歐經貿關係最重要議程。

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汪文斌指出，在雙方共同努力下，近一段時期談判不斷取得重大進展，前景可期可待，「希望協議能早日修成正果，為中歐經貿合作提供堅實的制度性框架保障，為雙方企業和人民带來實實在在的好處。」

協議稱中國將向歐盟開放雲計算燈市場

此前路透的報道指出，協議指出中國將向歐盟公司開放建築、廣告、航空運輸、海事服務、電訊以及雲計算市場。

而有關保護歐盟在中國投資的談判則有可能會在明年繼續，並會在稍後時間達成協議。歐盟一直在推動能更為廣泛的進入中國市場，包括在電信、金融和混合能源汽車領域等。

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責任編輯：游昊雲

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