▲ 中歐投資協定談攏 習贏在分化美歐

中美角力未有因拜登（Joe Biden）即將入主白宮而緩和，在此關鍵時刻，中國與歐盟談判7年的中歐投資協定水到渠成，雙方領袖據報香港時間周三（30日）晚舉行視象會議，確認談出成果。中歐這宗交易，在商業之外有強烈政治意味，有智庫專家甚至平白地形容：習近平領導的中國，成功地分化了歐洲與美國，抗衡美國圍堵、擴張自己的國際空間。

歐盟官員當地時間周二（29日）表示，中國在市場開放、公平競爭和永續發展三點作出「可觀的承諾」，歐盟主談代表因此建議與中國簽署投資協定，預計30日歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）等高層將與中國國家主席習近平會視像會談，之後正式對外宣布。

習近平將與歐盟領袖視像會談 確認成果

值得注意是，美國無論是特朗普（Donald Trump）或即將登場的拜登政府，都強調美國與歐洲合共，對抗中國的重要性。其中，即將卸任的美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾在一次有關對中國政策的談話中，直接了當的說過「大西洋兩岸都已覺醒，認識到當前真相」。

然而，眼下這份中歐投資協議的實際效果是，中國與歐洲增加了利益紐帶，擴大了共同利益空間；相反，歐洲作為美國抗衡中國的武器，力量遭到弱化。

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歐盟主席據報今與習視像會談 完成中歐投資協定談判

套用柏林智庫全球公共政策研究所（Global Public Policy Institute）創辦人班納（Thorsten Benner）的話，中國與歐洲談判目的是分化歐美，投資協定是給習近平的「大禮」；而且選在美國新總統就職前談完，對美歐聯手制定中國政策來說是特殊的訊號。

但班納接受德國「商報（Handelsblatt）」也補充了一句，歐洲對中國的立場轉趨強硬，視北京為體制的競爭對手，這個長期趨勢不會因投資協定的簽署而改變。

歐盟與中國談交易時 一手甩開美國

綠黨籍的歐洲議會對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）也表示，歐盟既然支持大西洋兩岸（美國與歐洲）聯手制定對中國政策，就應該先與拜登領導的美國新政府協調。他對歐盟沒有先與美國談、就自己與中國敲定協定感到遺憾。

事實上，德國之聲日前的報道，也反映出歐盟大概出於本位利益考量，在跟中國談判投資協定時，排除了歐洲與美國關係的因素。

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會見歐盟使節 王毅：中歐投資協定有望達成一致

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波蘭大使薩多斯（Andrzej Sados）據報曾在歐盟一次會議中表示，歐盟應先與當選了美國總統的拜登，討論這項協定，但其他國家並不認同。

薩多斯最終只有孤掌難鳴地向媒體說，「在德國擔任輪值主席國的最後幾天，我們對這個極重要的問題突然沒有理由地加速」。

疫後經濟重建時期 給中國擴朋友圈空間

法新社也報道，當地時間周一（28日）一場歐盟各國駐布魯塞爾大使會議上，歐盟輪值主席國德國突然提案討論中歐投資協定，並稱沒有任何成員國明確反對，當中透出歐盟對這宗與中國的交易，有高度的一致性。

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觀察者指，這一場景釋出強調訊號，美國對歐洲的影響力不是絕對的，歐洲考量自身切身利益時，不一定緊隨美國的地緣政治政策。這一情景，在歐洲爭取疫後重建經濟時期，會尤為明顯。

中歐投資協定還需經歐洲議會批准，等正式生效還需要好幾個月的時間。中歐這次交易的後續發展，有待觀察。

責任編輯：鄧國強

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