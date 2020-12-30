抵制中國貨？中國手機續壟斷印度市場 這牌子最受歡迎

▲ 中國手機已佔據大半個印度市場

隔著中印關係惡化，印度先後禁用多款中國App，民間亦興起抵制中國貨的運動。印度報道，中國手機在印度仍然大受歡迎，且銷量不跌反升。印度手機市場出貨量今年10月創下一波小高峰，達2,100萬部，小米、vivo、realme，以及OPPO就佔了1,510萬部。

印媒《The Print》報道，當地市場前5名的手機牌子，分別是小米、三星、vivo、realme和OPPO。小米10月出貨550萬部，按年增長38.1%；vivo、realme、OPPO分別出貨390萬部、300萬部、270萬部，合共比去年10月多出440萬部，增速達41.1%。

市場調研機構IDC報告指，印度手機市場線上渠道以略微優勢佔據主導地位，出貨量份額為51%，按年增長53%，包括小城鎮在內的線下渠道出貨量按年增長33%。在接受調查的50個城市中，小米在34個城市在線銷售中領先，vivo在44個城市線下銷售中佔優。

除了渠道原因，搶佔中低端市場也是中國手機繼續領先的一大因素，印度消費者仍以100至200美元的智能手機為主流，在這個價位，中國手機牌子有巨大優勢。

【中印衝突】解放軍興建新直升機場 瞄準印軍戰略要地（組圖）

【中印衝突】印度擬向邊境增兵 先用牧民打頭陣？

內媒：印度難抵制中國科技產品

內媒曾指出，印度30家估值超過10億美元的獨角獸企業中，過半數有中國資本的身影。其中，阿里巴巴、騰訊、美團點評、滴滴等都是伴隨着移動互聯網而生或者迎來了騰飛。這些獨角獸企業影響的，是印度人的衣食住行等生活的各個方面。

智能手機只是前端的硬件，其背後的印度移動互聯網新興經濟已經和中國水乳交融，難以撇清。因此，印度抵制中國手機是一道看起來很難，實際上也無解的題。在經濟全球化、人類命運共通的今天，多一些務實才是正道。

中印對峙恐爆更大衝突 印度國防參謀長這樣說

【中印衝突】印度外長：中印關係30-40年來最艱難

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁