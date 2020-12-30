「如遇挑釁可轉實戰」山東號航母南海跨年演練

▲ 山東號航母南海跨年演練 專家：如遇挑釁可轉實戰！

中國首艘國產航空母艦山東號，早前經過台灣海峽到達海南三亞港後，山東艦目前據報已經離港，在南海海域參與跨年軍事演練。山東艦今次訓練內容可能包括實際使用武器。南海局勢近期隨中美關係一同緊張，美軍南海活動頻繁下，有軍事專家放言，假如山東號航母遇上挑釁，可直接轉入實戰。

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山東號航母上周進駐三亞軍事基地，解放軍海軍發言人表示，山東艦是次旨在赴南海相關海域開展訓練。內地傳媒報道，最新衛星照片顯示，山東艦現時已不在三亞港口。

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三亞海事局日前則連發3條航行警告，宣佈在海南島東南部、南部、西南部海域，設立2個禁航區域，時間由2020年12月29日一直維持至2021年1月7日，相信與山東艦演習有關。

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據悉，山東艦今次訓練內容或包括編隊防禦、實際使用武器，以及艦載戰鬥機攻擊海上目標等。訓練課目可能主要有兩方面，一是山東艦和其它驅逐艦、護衛艦之間的匹配性訓練，另一是艦載機起降等。

軍事專家宋忠平表示，山東艦抵達母港三亞停靠補給之後，投入到軍事訓練是很正常的事情，一方面任務重，訓練課目多，需要加大訓練力度，盡快形成完整的戰鬥力和保障力；未來訓練強度會不斷提升。

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對於美軍艦機不斷在南海執行「航行自由」行動，對中國抵近偵察，宋忠平認為，若山東艦在訓練中遇到他國艦機的挑釁，為確保自身安全，必要時可臨時擔起驅離他國艦機的任務，這同時也會成為訓練的一部分，因為訓練的意義就是要對真實對手，開展相關作戰能力的演練。

「未來南海的局勢可能會趨於緊張，山東艦航母編隊需要具備應對複雜局勢的能力。假若他國艦機來挑釁，不妨就當成一場演練，和對手實打實地進行一次交鋒。」

山東艦是中國基於遼寧艦的第一艘全自行製造航母，並較遼寧艦有所改進，艦島較小，相控陣雷達陣列設置由方形改成菱形，艦內機庫亦較大。山東艦早前在山東完成維修後，南下再赴三亞，經過台灣海峽時引起台軍緊張，誤把山東艦認成遼寧艦。

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責任編輯：連兆鋒